Le chef de la diplomatie américaine se rend en Ukraine, il rencontrera Zelensk mercredi

Washington – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a entamé aujourd’hui une visite de deux jours en Europe dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions sur les manœuvres de la Russie à la frontière avec l’Ukraine. La diplomatie américaine a indiqué que Blinken rencontrerait mercredi en Ukraine son homologue ukrainien Dmyter Kuleba et le président Volodymyr Zelensk. Un jour plus tard, Blinken se réunira à Berlin avec des partenaires européens.

« La voie suit de vastes efforts diplomatiques avec nos alliés et partenaires européens autour d’une approche unifiée de la menace que la Russie représente pour l’Ukraine, et nos efforts conjoints pour la persuader d’opter pour la diplomatie et la désescalade pour la sécurité et la stabilité », a-t-il déclaré. annonce officielle Gouvernement des États-Unis.

L’AP a parlé d’une « voie convenue à la hâte », visant à montrer le soutien américain après des négociations infructueuses entre l’Occident et Moscou la semaine dernière. Les craintes d’une attaque russe en Ukraine n’ont pas diminué ces derniers jours. En revanche, Kiev et Washington ont averti que la Russie préparait un faux prétexte pour une invasion. Le gouvernement russe nie les accusations.

A Kiev aujourd’hui sur la situation Acte un groupe de sénateurs américains des deux principaux partis politiques. Selon un communiqué du département d’État, Blinken vise à « renforcer l’engagement des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine » et également à informer le personnel de l’ambassade américaine de la planification d’urgence si « la Russie décide d’intensifier davantage ».

Jeudi, le chef de la diplomatie américaine rencontrera à Berlin la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, actuellement en réunion à Moscou, ainsi que des collègues français et britanniques. La volonté d’imposer des sanctions sévères à la Russie devrait également être un sujet. Selon des sources occidentales, la Russie a amassé environ 100 000 soldats avec des chars et d’autres équipements lourds sur son territoire le long de la frontière avec l’Ukraine, ce que certains observateurs considèrent comme un possible prélude à une attaque, note l’agence AP.