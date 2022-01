Premières images de destruction aux Tonga : le tsunami détruit toutes les maisons d’une île et le nombre de morts s’alourdit

Comparaison d’images satellitaires avant et après une éruption volcanique (AFP)

Le gouvernement tongan a confirmé mardi que la mort d’au moins trois personnes par le tsunami dévastateur causé par cette éruption volcanique dans les îles du Pacifique Sud »,catastrophe sans précédent», selon l’exécutif.

Les communications continuent d’être coupées dans la nation insulaire du Pacifique Sud, ce qui rend difficile de déterminer le nombre réel de victimes.

Dans la première déclaration officielle depuis la catastrophe naturelle de samedi, le gouvernement a expliqué comment l’éruption Hunga Ha’apai de Hunga Tonga a provoqué la tsunami avec des vagues pouvant atteindre 15 mètres haute qui a frappé plusieurs îles de l’archipel.

Les trois morts confirmés sont une femme britannique, une femme de 65 ans de l’île de Mango et un homme de 49 ans de l’île de Nomuka.

La déclaration du gouvernement, qui a été retardée en raison de la perte de communication dans l’archipel, a expliqué comment La catastrophe a causé la destruction de toutes les maisons de l’île de Mango, alors qu’il n’en restait que deux sur l’île de Fonoifua, les deux plus touchés à côté de Nomuka Island.

L’exécutif a ordonné le déploiement de deux navires militaires pour acheminer l’aide humanitaire vers certaines des zones les plus touchées dans des conditions difficiles en raison des dégâts sur la côte et de l’épaisse couche de cendres qui recouvre cette région, qui se compose de 169 îles et est habitée. par 105 000 personnes. .

« L’approvisionnement en eau a été gravement affecté par les cendres volcaniques« , a déclaré le gouvernement.

Cette Photos aériennes prise ce mardi par un vol de reconnaissance de l’armée de l’air néo-zélandaise montrant un paysage lunaire, où des cendres ont recouvert l’intégralité du terrain et d’importants dégâts aux bâtiments situés sur l’île de Tongacapu, où se trouve la capitale, Nuku’alofa.

D’autres îles comme Uoleva, Nomuka et Uiha représentent un scénario similaire, avec de graves inondations et une accumulation de cendres, selon des images du Centre satellitaire des Nations Unies (UNOSAT).

De plus, l’imagerie satellitaire montre que le volcan sous-marin situé au nord de l’archipel a de nouveau sombré et que seules deux petites îles de lave ont émergé. « Ce que nous voyons au-dessus de la mer, qui a maintenant été emportée, n’est qu’un pic volcanique émergeant d’une grande structure sous-marine », explique Heather Handley, experte à l’Université Monash.

Deux navires de la marine néo-zélandaise ont mis les voiles aujourd’hui avec une aide humanitaire à destination des Tonga, où ils doivent arriver ce vendredi, tandis que l’Australie dispose d’un autre navire prêt à recevoir une aide d’urgence, comprenant 250 000 litres d’eau potable et une usine de dessalement. .

La Croix-Rouge a annoncé qu’elle enverrait 2 516 conteneurs d’eau et la France, qui possède un territoire en Polynésie, a promis d’envoyer une aide « urgente » au peuple tongien.

La principale agence de secours, qui fournit généralement une aide humanitaire d’urgence, a déclaré qu’elle était au point mort, incapable de contacter son personnel local. « D’après les quelques mises à jour dont nous disposons, l’ampleur de la dévastation pourrait être énorme », a déclaré Katie Greenwood de la branche régionale de la Croix-Rouge.

La puissante éruption du Hunga Tonga Hunga Ha’apai, entendue à des centaines de kilomètres et clairement visible depuis l’espace, a également fait disparaître la montagne du niveau de la mer.

