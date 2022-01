Pokémon Diamant et Perle : figurine en cadeau avec remake en précommande en France

Pokemon diamant brillant e Perle brillante Il arrive cet automne et les fans ne peuvent pas attendre. Avec Récompenses Pokémon le 18 août, plusieurs nouveautés ont été présentées, dont Spectacle Super Gare Pertunjukan, de nouveaux donjons ou beaucoup de vêtements. La qualité du remake semble bonne et de nombreux fans ont été rassurés par le jeu après avoir regardé la conférence. Avec les nouvelles fonctionnalités présentées, il semble que le scepticisme initial s’est un peu estompé, et les fans se lancent commander à l’avance gros titres.

je bonus de précommande partout dans le monde, ils sont étonnants : des livres d’art japonais aux sculptures françaises. Tu as raison, j’ai pré-commandé le jeu sur Micromanie en France il est possible d’avoir une statue appel Cette Palkia. Mais ce n’est pas tout, si vous commandezdouble édition Vous pouvez obtenir les deux reproductions. Les deux statues mesuraient dix centimètres de long, et bien que les photos soient encore de mauvaise qualité, elles semblaient promettre une bonne attention aux détails.

en bref, Pokemon diamant brillant e Perle brillante arrivera le 19 novembre 2021 et la course aux précommandes a commencé. Les bonus deviennent de plus en plus délicieux dans différents pays du monde et d’Europe, reste à savoir si quelque chose sera ajouté en Italie ou si notre pays restera coupé.