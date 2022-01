Ukraine. NATO reforça meios de combate na região face à ameaça russa

Numa declaração divulgada em Bruxelas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), de que Portugal faz parte, deu conta do reforço de meios na região, em curso e futuros, por parte da Dinamarca, Espanhas, França, Pa Estadíos Unidos.

« A NATO continuará a tomar todas as medidas necessárias para proteger e defender todos os Aliados, inclusivement através do reforço da parte oriental da Aliança. , Jens Stoltenberg, cité dans la déclaration.

A Rússia concentrou cerca de 10,000 soldados na sua fronteira com a Ucrânia nos ltimos meses, o que levou os EUA e os aliados da NATO a acusar Moscovo de pretender invadir novamente o país vizinho, depois de ter ocupado a Crimea e an 2014.

Segundo a declaração divulgada hoje pela Aliança Atlântica, a Dinamarca « está a enviar uma fragata para o Mar Báltico e prepara-se para enviar quatro caças F-16 para a Lituânia para apoiar a missão de policiamento aéreo de longa data da NATO » .

« A Espanha está a enviar navios para se juntarem s forças navais da NATO e está a considerar o envio de caças para a Bulgária », disse a Aliança, citada pela agência de notícias France-Presse.

Quanto França, « manifestou a sua disponibilidade para enviar tropas para a Roménia sob o comando da NATO ».

« Os Países Baixos está a enviar dois caças F-35 para a Bulgarian a partir de abril para apoiar as atividades de policiamento aéreo da NATO na região, e está a colocar um navio e unidades terrestres em alerta para a For da NATO », lê -se na declaração.

A NATO disse ainda que os EUA « tambem deixaram claro que tencionam aumentar a sua presença militar na parte oriental da Aliança ».

Na declaração, a NATO recordou que desde a « illégal anexação » da Crimeia pela Rússia em 2014, a Aliança Atlântica « aumentou a sua presença na parte oriental » com quatro Grupos de bataha multinacionais na Estonia, Letónia, Lituânia e Polónia ».

« Estas unidades, lideradas respectivement pelo Reino Unido, Canadá, Alemanha e Estados Unidos, são multinacionais e estão prontas para o combate », disse a Aliança.

« A sua presença torna claro que um ataque a um aliado será considerado um ataque a toda a Aliança », advertiu.

Une organisation sede in Bruxelas acrescentou que não havia forças da NATO na parte oriental da Aliança antes de 2014.

O anúncio do reforço das forças da NATO coïncidiu com o anúncio dos Estados Unidos e do Reino Unido de que autorizaram a saída de funcionários das suas embaixadas em Kiev da Ucrânia, face crescente ameaça de da uma invassiaã.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos hoje, em Bruxelas, para discutir a situação de segurança na Ucrânia, contando a reunião com a participação, por videoconferência, do secretário de Estado, Antony Blinkenano.

Le Portugal est représenté à la réunion du ministère des Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

