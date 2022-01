Pas de temps pour les jeux en ligne : Chine : les enfants ne sont autorisés à jouer que trois heures par semaine

En Chine, le gouvernement dicte une grande partie de la vie quotidienne, et les enfants n’y échappent pas non plus. Pour lutter contre la dépendance au jeu, la République populaire a considérablement réduit le temps consacré aux jeux vidéo. A l’école, de nouvelles règles pour votre petit entreront également en vigueur prochainement.

Heures de sessions de jeu impossibles : à l’avenir, les mineurs en Chine ne seront autorisés à passer que trois heures par semaine à jouer en ligne. Comme l’a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua, les autorités ont introduit de nouvelles règles selon lesquelles les enfants de moins de 18 ans ne sont autorisés à jouer qu’une heure le vendredi soir entre 20h et 21h, les samedis, dimanches et jours fériés. D’autres fois, les entreprises devraient être interdites de proposer des jeux. De plus, il faut s’assurer que l’inscription et la connexion aux services en ligne s’effectuent toujours avec des identités réelles.

Étant donné que l’on craint en Chine que les adolescents puissent devenir dépendants en passant trop de temps à jouer en ligne, les fournisseurs de services doivent réglementer strictement leurs services au préalable. Récemment, une heure et demie était autorisée par jour et trois heures pouvaient être jouées les jours fériés.

Pékin a également continué à sévir contre les écoles. Selon un rapport du média d’État « Global Times », les enfants à partir de dix ans devraient apprendre quelque chose sur la philosophie politique du président Xi Jinping à l’école. L’enseignement fera partie du programme d’études chinois dès le mois prochain. Selon les médias, les manuels scolaires ont été mis à jour et sont équipés d’une photo du président. Dans une circulaire du ministère chinois de l’Éducation, la décision a été justifiée en disant qu’ils voulaient aider les enfants à « construire des valeurs marxistes et renforcer leur croyance dans le socialisme ».

L’examen écrit est interdit

Dans le même temps, le gouvernement chinois semble essayer de faire pression sur les jeunes enfants pour qu’ils excellent et a désormais interdit les examens écrits pour les enfants de six et sept ans. « Des examens trop fréquents, qui submergent les étudiants et les soumettent à une pression d’examen énorme », ont été abolis par le ministère de l’Éducation, selon de nouvelles directives. L’immense pression sur les écoliers dès leur plus jeune âge nuit à leur santé mentale et physique. Le nouveau règlement prévoit également des restrictions sur les examens pour les étudiants plus âgés – à l’avenir, ils ne seront autorisés qu’une fois par an. Les examens intermédiaires et les examens blancs au plus haut niveau sont toujours autorisés.

Dans le système scolaire chinois axé sur les performances, les écoliers devaient jusqu’à présent passer des examens dès la première année. Les examens se terminent par le redoutable examen d’entrée à l’université de Gaokao, qui est passé à l’âge de 18 ans. Dans de nombreux cas, ce test détermine la vie future des jeunes adultes.