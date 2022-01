Olympia 2021 : une finale dramatique tranche le crime de handball entre l’Allemagne et la France

à partir dePlus de Sascha Fermer

L’équipe nationale allemande de handball vient de perdre contre la France aux Jeux olympiques de 2021 et s’inquiète pour les quarts de finale.

Allemagne – France 29:30 (13:16)

Position allemande : Bitter (HSV Hamburg), Wolff (KS Vive Kielce) – Kastening (MT Melsungen), Schiller (Frisch Auf Göppingen), Weinhold (THW Kiel), Golla (SG Flensburg-Handewitt), Ph. Weber (SC Magdeburg), Drux (Füchse Berlin), K. Häfner (MT Melsungen), Kühn (MT Melsungen), Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Knorr (Rhein-Neckar Löwen), F. Lemke (MT Melsungen), Pékin (THW Kiel)

<< perbarui ticker langsung >>>

+++ 29h30 : Malheureusement, la sélection DHB a encore perdu à la différence de buts et a dû s’inquiéter de se qualifier pour les quarts de finale.

+++ 28:30: Comme contre l’Espagne, l’équipe allemande a commis une erreur cruciale dans la dernière minute du match, de sorte que la France a frôlé la victoire.

+++ 28:28: Le loup s’arrête et Kastening frappe le filet vide ! Un vrai thriller est là !

+++ 27:28 : La France avec une nouvelle avance et un temps de jeu affiché en Allemagne – La France revient sur le ballon.

+++ 27:27: Weinhold avec compensation! Il reste encore six minutes !

+++ 25:27: Gensheimer raccourci de sept mètres. Mais ils ont encore deux buts de retard.

+++ 24h26 : Scores karabatiques, sélection DHB non et la France prend de la vitesse. Amer!

+++ 22h24 : Un vrai thriller handball se développe. A 13 minutes de la fin, l’Allemagne n’avait que deux buts de retard.

+++ 19h22 : Du coup, la France revient en tête avec trois buts. Être blâmé pour cela était une erreur bien trop simple de la part de l’équipe allemande.

+++ 19h20 : La France a encore renversé la vapeur. Il semble que ce sera un match très serré qui ne se décidera qu’à la dernière minute.

+++ 19h18 : Les loups avec des parades de marteaux et des attaques rencontrent Pekeler pour la première avance du DHB dans le match.

+++ 18h18 : Compensation! Maintenant, le jeu est au niveau des yeux, la sélection DHB est bonne dans le jeu.

+++ 16h18 : La France a converti un lancer de sept verges et a remonté deux buts. Cependant, les Allemands semblaient beaucoup plus alertes et cohérents que pendant la majeure partie de la première mi-temps.

+++ 15:16: L’Allemagne est superbement sortie de la pause et a raccourci les deux premières minutes à 15:16.

Olympie 2021 : l’Allemagne en piste pour la trêve

+++ 13:16: Adieu à l’Allemagne et à la France. La sélection DHB a trois buts de retard et a encore toutes les chances de gagner – tout en étant très différente.

+++ 12:16: On entame la première mi-temps, il reste encore 3 minutes pour finir. L’élection du DHB pourrait-elle réduire un peu l’écart ?

+++ 9:14: La France a triché, marqué et avait un fort gardien entre les poteaux, ce qui a désespéré les joueurs du DHB.

+++ 7:12: Ouf, une fois que c’est au tour de DHB de voter, ils ont fait l’erreur que les Français ont utilisée et ont ensuite reculé à nouveau.

+++ 7:9 : L’équipe allemande a émergé – parce qu’elle utilise désormais ses chances de manière plus cohérente.

+++ 4:8 : 15 minutes se sont écoulées et la France a mérité l’avantage – même en hauteur. La sélection de DHB jusqu’à présent a été trop faible dans l’évaluation des cotes d’aujourd’hui.

+++ 4:7 : Drux s’est tiré d’affaire, c’était au tour du gardien, mais le ballon a traversé la ligne au ralenti.

+++ 3:7 : Avec un peu de chance, le ballon atteindrait Pekeler, qui a marqué le troisième but de l’Allemagne.

+++ 2:7 : Les deux prochains buts de la France. A ce stade, la sélection de DHB n’a aucune chance – l’entraîneur Gislason prend une pause bien méritée.

+++ 2:5 : Jusqu’à présent, ses attaques ont été très faibles. La portée suivante, détenue par la garde française, frappe les Français, avant que Kühn puisse au moins la raccourcir.

+++ 1:4 : L’Allemagne a raté un lancer de détresse, heureusement la France n’a pas fait mieux et a perdu le ballon dans le cercle.

+++ 1:3 : Enfin le premier coup DHB, mais en retour la France est revenue sur le long terme.

+++ 0:2 : L’Allemagne a perdu le ballon et le gardien français l’a lancé 2-0 sur le but allemand orphelin.

+++ 0:1 : Häfner a franchi la porte, en retour Johannes Bitter a effectué un arrêt puissant.

+++ 0:1 : La France prend l’avantage, les Allemands sont trop occupés à attaquer dans les premières minutes.

+++ 0:0 : Il est la!

+++ 14h08 : Bonjour et bienvenue sur notre ticker en direct du match de l’équipe nationale allemande de handball contre la France. Le troisième match de groupe pour la sélection DHB commence dans moins de 30 minutes. Forte d’un succès face à la France, l’équipe d’Alfred Gislason ouvrira la porte aux quarts de finale.

Premier bilan du mercredi 27/07/2021, 10h40 : Tokyo – L’équipe nationale allemande de handball affrontera son prochain grand adversaire aux Jeux olympiques de 2021. Dans le troisième match de groupe, la sélection du DHB rencontre la France. La France a remporté ses deux derniers matches contre l’Argentine et le Brésil avec facilité et occupe la première place du groupe. L’équipe allemande a deux points et peut égaler une victoire sur la France au classement.

Olympia 2021 : le handball allemand à la rencontre de la France

Il y a un grand respect pour l’équipe de France. « La France a des joueurs incroyables à tous les postes, il y a de grands joueurs qui nous attendent », a déclaré Uwe Gensheimer avant le match. « Mais nous étions suffisamment confiants pour savoir que nous…

avec une bonne performance contre la France, il y a une chance d’obtenir deux points », a poursuivi le capitaine de l’équipe de sélection du DHB.

Dans le groupe six, les quatre meilleures équipes se qualifient pour les quarts de finale. L’équipe allemande était déjà sous pression depuis la défaite contre l’Espagne. Une victoire contre la France ouvrira grand la porte des huitièmes de finale. « Nous ne sommes pas favoris, mais nous allons tout donner pour gagner. Cela pourrait être un gros point. Tout le monde a faim. La France est en très bonne forme, nous devons donc jouer un très bon match », a déclaré le sélectionneur national Alfred Gislason avec optimisme.

Olympia 2021 : le handballeur allemand aux stats médiocres face à la France

Les statistiques du passé ne sont pas en faveur de l’équipe nationale allemande de handball. Pour la sélection DHB, il a enregistré des défaites serrées en demi-finale des JO 2016 et dans la course à la troisième place à la Coupe du monde 2019. Cependant, DHB est optimiste : « Il est temps de décider un tel match pour nous. Pour cela, nous voulons tout ce que nous portons

Capable de rassembler de l’énergie et mentalement, d’investir », a déclaré le directeur sportif Axel Kromer avant le match, mercredi (28/7/2021).

La France a également un grand respect pour l’élection du DHB et ne prendra pas ce match à la légère. « C’est un match spécial parce que c’est un adversaire spécial. L’Allemagne a une belle équipe », a déclaré Nikola Karabatic, l’une des stars de la sélection française, élogieux. L’équipe allemande a encore une chance d’atteindre les quarts de finale même si elle est battue, mais la pression augmentera considérablement avant les matchs contre la Norvège et le Brésil. (sm)