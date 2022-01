Parents attaqués par anaconda ?; Le biologiste des serpents explique

Des parents ligotés par l’anaconda ? Un vidéos circulant sur les réseaux sociaux où, soi-disant, un serpent anaconda était sur le point de frapper la jambe d’un vieil homme.

Ce cas s’est produit à cause de l’inondation des rivières Tocantins et Itacaiúnas, à Marabá, en Para (AP).



Les vidéos atteignent les experts, les Le biologiste Henrique – Biologiste du serpent – qui a un canal sur Youtube.

Selon les spécialistes, en raison des inondations, le serpent a fini par migrer vers des zones proches des zones urbaines.

Une vidéo sur téléphone portable montre l’anaconda « attaquant » un homme âgé et des voisins de la région essayant de sortir l’homme de l’étreinte mortelle du serpent.

Un homme a finalement scié la tête d’un serpent anaconda.



Dans la vidéo suivante, le biologiste Henrique explique qu’il n’y a pas eu « d’attaque », mais un accident qui aurait pu entraîner le sauvetage du serpent.

Regardez:

En savoir plus sur les serpents anaconda

en tant que sucuris, également connu sous le nom d’anaconda, est un genre de béret trouvé en Amérique du Sud. Ils sont un groupe de serpents semi-aquatiques et comprennent l’un des plus grands serpents du monde, Eunectes murinus, l’anaconda vert.

Le nom Eunectes vient du mot grec Eυνήκτης, qui signifie « bon nageur ».

Il existe quatre espèces de serpents anaconda, dont trois se trouvent au Brésil : Eunectes notaeus, anaconda jaune, endémique de la région du Pantanal ; Eunectes murinus, l’anaconda vert, le plus grand et le plus connu, se trouve dans les zones inondées des régions du Cerrado et de l’Amazonie, et dans ce dernier biome, les animaux ont tendance à atteindre des tailles plus grandes ; Eunectes deschauenseeil’anaconda tacheté, trouvé sur les îles de Marajó et de Guyane française, ainsi que dans d’autres parties de l’Amazonie ; Eunectes beniensis, anaconda bolivien.

Les quatre espèces sont Cobra les animaux aquatiques qui se nourrissent d’autres animaux aquatiques, y compris les poissons, les oiseaux aquatiques, les crocodiles et les capybaras. Il y a eu des rapports d’anacondas se nourrissant d’animaux domestiques tels que des chèvres et même à un moment donné des jaguars s’aventurant trop près de l’eau.

