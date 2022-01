L’inflation au Portugal grimpera à 2,6% en novembre – Économie

L’inflation continue d’augmenter au Portugal. Selon la prévision rapide de l’indice des prix à la consommation, publiée ce mardi par l’Institut national de la statistique (INE), il passera à 2,6 % en novembre. En octobre, il s’établissait à 1,8 %.

L’INE contextualise que l’indicateur d’inflation sous-jacent – l’indice total hors produits alimentaires et énergétiques non transformés – devrait enregistrer une variation de 1,8%, alors qu’en octobre il s’établissait à 1,1%.

On estime qu’en novembre, l’énergie est à l’origine de l’essentiel de la hausse des prix : le taux de variation sur un an de l’indice des produits énergétiques est estimé à 14,2 %. En octobre, le taux de variation de ce produit énergétique était de 13,4 %. En ce qui concerne les produits alimentaires non transformés, la variation est estimée à 0,8 %.

La variation de l’indice des prix à la consommation devrait être fixée à 0,5 %, une valeur identique en octobre 2021. En novembre 2020, la variation de l’IPC est de -0,3 %.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au Portugal aurait dû enregistrer une variation sur un an de 2,7 %.

Cette rapide estimation de l’inflation en novembre montre déjà que la plupart des fonds de pension devraient augmenter en janvier.

Les données exactes sur l’inflation ne seront connues que le 14 décembre.

(actualité mise à jour)