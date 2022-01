Nouvelle génération de gamers – Les jeux informatiques doivent aussi trouver leur chemin jusqu’à la maison de retraite – News

Les jeux informatiques sont plus populaires que jamais – et pas seulement parmi la jeune génération. Les riches ont aujourd’hui entre 20 et 50 ans. Cependant, la tendance des jeux ne s’est pas propagée dans les maisons de retraite. C’est précisément là que les jeux informatiques doivent trouver leur chemin vers l’avenir, selon les plans de la Haute école spécialisée Suisse du Nord-Ouest (FHNW).

Engagez la conversation tout en jouant au jeu

Les jeux informatiques, par exemple, peuvent aider à faciliter les visites difficiles au domicile des parents, selon l’université des sciences appliquées. Le but de jouer ensemble est de commencer une conversation avec l’autre. C’est pourquoi les jeux développés pour lui ne sont pas réservés aux parents. Ils impliquent également leurs proches.

Si les gens devaient faire fonctionner le jeu seuls, cela ne fonctionnerait pas – parce que ce n’était pas toujours facile.

« Cela ne fonctionnera pas si les gens doivent faire fonctionner le jeu eux-mêmes – parce que ce n’est pas toujours facile », explique Marco Soldieri, informaticien et professeur à la FHNW. Au début, les gens pensent que les gens ont des barrières, mais ce n’est pas la raison.

Soldieri dirige l’équipe de recherche interdisciplinaire qui a développé une étude sur cette question. La recherche montre que le mode de jeu est un facteur important pour la communication pendant le jeu. Les jeux coopératifs, qui sont des jeux où vous jouez ensemble contre l’ordinateur, favorisent moins la communication que les jeux créatifs où il n’y a pas de règles claires.

Développer un jeu simple

L’étude a examiné non seulement ce que les parents jouaient, mais aussi comment ils y jouaient. « Le concept – le langage graphique ou le contraste – doit rester aussi simple que possible », explique Soldieri. Néanmoins, le jeu devrait être difficile. « Les gens ne devraient pas être débordés. » Un jeu ne peut pas être trop rapide, mais il ne peut pas non plus être trop lent.

Sur la base de ces découvertes, l’équipe scientifique a développé un jeu appelé « Souvenir Myosotis », un jeu spécifiquement destiné aux femmes âgées. Il s’agit de meubler la maison avec des meubles confortables. Sur votre tablette, vous pouvez d’abord sélectionner une pièce, puis vous pouvez décider où vous voulez l’installer.

Par exemple, si vous voulez mettre une jolie vieille chaise dans un coin, les joueurs doivent d’abord la trouver sur un sol sombre. Et en effet – les femmes ont trouvé un fauteuil derrière le rideau. Pendant le jeu, le sujet de conversation vient naturellement, comme vous pouvez le voir lors d’un match d’après-midi dans une maison de retraite.

souvenirs de jeunesse

« Mon mari travaillait dans un magasin de meubles », a déclaré l’une des femmes les plus âgées. Par conséquent, ils visitaient le hall d’exposition un dimanche pluvieux. « Parfois, je mets des livres de décoration un peu différemment – j’aime vraiment faire ça », ajoute-t-elle. L’après-midi du jeu avança, la discussion à la table devenant de plus en plus bruyante.

Même si les jeux vidéo ne sont pas encore le support de divertissement préféré des parents, cela pourrait bientôt changer selon les plans de la Haute école spécialisée suisse du Nord-Ouest. En tout cas, la personne âgée s’est ouverte: « Avec le temps, vous saurez comment le faire – et nous avons le temps! » dit l’une des dames – et sa colocataire rit joyeusement et accepta.