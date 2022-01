L’impitoyable Tour de France continue d’ajouter à ses victimes | sport

Primoz Roglic a franchi la ligne d’arrivée avec sa chemise cassée lors d’une chute. Benoît Tessier (Reuters)

Jonathan Castroviejo, de Biscaye, est un ingénieur du temps, et un travailleur, comme le chante Celaya, un esprit fait de coups de pédales, minutes, secondes et dixièmes, qui guident Egan sur le Giro, vivant dans l’écume du rosé rosé et du prosecco, qu’il attend. Geraint Thomas, l’a rassuré, nourri, rythmé, bordé. Thomas, un Gallois, était un matador extraordinaire, tombé à l’intersection de La Trinidad del Mar avec le panzer ordinaire Tony Martin, l’archiviste, sur sol mouillé, dangereux asphalte breton, et nuages ​​noirs dans le ciel, et au sol , allongé dans des flaques d’eau, gémissements, mal à l’épaule, qui s’est foulé et les médecins, chauds, répètent l’articulation. Quand, plus jeune, il jouait Castroviejo pour Chris Froome, Thomas était déjà un abatteur fréquent – il vit sans rate depuis l’âge de 18 ans, qui a été récupérée après une autre chute – mais ensuite il ne se plaint pas et ne pleure pas parce que ses os sont cassé mais à cause de ses lunettes, sa fortune cerclée de blanc s’en va avec le chaos, la douleur d’un fétichiste.

A 35 ans Thomas, le vainqueur du Tour de France, le favori pour celui-ci, avait déjà besoin d’une sympathique infirmière à ses côtés, et un demi peloton aussi, jeunes et moins jeunes, fut condamné à des chutes diverses et macabres, et, comme tout le monde le proclamait depuis des jours.-jour , ne peut être évité, et sans avoir besoin de petits-enfants avec du carton. Thomas chute et presque à la fin Primoz Roglic chute, grand favori, Superman chute et chute de sprinter, Démare, Sagan, Caleb Ewan, conducteurs de véhicules qui atteignent des vitesses qu’ils ne peuvent contrôler. Les grégaires chutent et les nombres chutent. Et l’asphalte est rouge. Signe du Killer Tour. Mathieu van der Poel ne tombe pas, dents blanches, grand sourire blanc, yeux clairs et joueurs, insensible aux chutes, maillot jaune brillant à deux kilomètres de l’arrivée quand il tire devant un peloton réduit pour lancer son coéquipier Tim Merlier, un inconnu sprinteur vainqueur de l’étape du Giro et vainqueur également à Pontivy, à côté du château féerique de Josselin. « J’étais devant pour être en sécurité et pour aider Merlier », avoue le petit-fils de Poulidor, la lumière qui brillait dans l’obscurité du jour, qui s’est blessé dans une chute, résultant, dit-il, d’une vitesse excessive et d’un mauvais déplacement. Ils l’ont tous dit.

Les coureurs l’avaient remarqué, et dans un premier temps ils se sont dit dans le chat du CPA, leur syndicat. « Finalement c’est criminel, il y aura des chutes, ce sera terrible », prévient Imanol Erviti, un ouvrier de Movistar. « Nous avons demandé que la règle des trois kilomètres [no se contabiliza el tiempo perdido por caídas o averías] étendu aux huit premiers, car il y a des races très dangereuses, et donc ceux qui réfutent le général n’ont pas à se battre pour l’espace avec les sprinteurs. Ils nous ont négligés. » Le choc a été grand.

Roglic, l’un de ceux du classement général, a frappé 50 à l’heure avec son Jumbo complètement chargé (sauf le pauvre Gesink) le protégeant du vent sur la gauche et essayant de pénétrer dans l’espace occupé par Sony Colbrelli, un sprinter avec, quoi moins , le nom du boxeur. Aucun d’eux n’a donné son espace de vie. Les deux sont liés. Roglic, plus léger, a tiré fort. Colbrelli, italien, consacre un geste à laisser tomber ce en quoi vous croyez. La nuit, peut-être tourmenté, il explique sur le réseau qu’il est désolé, mais que ce n’est pas de sa faute, que le geste de la main pour le renvoyer n’est rien d’autre qu’une réaction à la frayeur qui s’est produite. Le tour retient un sprinteur qui fait la différence et risque de perdre un vainqueur.

« Les images parlent d’elles-mêmes », a déclaré Laurent Jalabert, un commentateur de la télévision française. « La chute était inévitable. Comment le Tour a-t-il pu se faire sur cette route étroite et piégeuse, dans la troisième étape, alors que le premier sprint était attendu ? Et les coureurs, contraints par tant de circonstances qui les asservissaient, sont allés trop vite. » La troisième étape de Breton était longue de 183 kilomètres, entre les bases sous-marines de Lorient et de Pontivy, à la recherche de l’angle le plus photogénique et touristique de la région, le plus anti-tour.Les coureurs ne mettent que quatre heures à parcourir, soit une moyenne de plus de 45 heures.Les 20 derniers kilomètres , les matadors, le font en moyenne sur 50, sur une moyenne de plus de 60 dans les 1 000 derniers mètres, avec leur surdéveloppement avec lequel ils peuvent pédaler même en descendant, en accélérant et en accélérant, et depuis la voiture les directeurs bravo, tout le monde devant, ne perdez pas la tête, ne perdez pas votre position, huit équipes ensemble… » Et au lieu de courir comme avant, en tant que groupe de tout le peloton, nous sommes devenus Courir de plus en plus individuellement, chercher le mal du voisin, et ce n’est pas du vélo », a déclaré Eusebio Unzue, patron de Movistar, qui voit plusieurs de ses hommes sur le terrain chaque jour. Comme tout le monde. Comme Marc Madiot, directeur de Groupama, qui a perdu son sprinter, Arnaud Démare dans un virage impossible sur quatre kilomètres, s’est mis en colère et a crié dans le micro de la télévision : « On ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est plus du vélo. Ce n’est pas digne de notre sport. Les enfants l’ont vu, la famille l’a vu, les gens ont été horrifiés. Ils vous donnent juste envie de fermer les yeux comme dans un film d’horreur.

Valverde est un artiste et un enfant, synonyme, il a vieilli, moins de cheveux, plus de rides, et avec Erviti, un cycliste, il est en retard sur la ligne d’arrivée. Ils ont travaillé, se sont occupés de ceux qui sont tombés, ils ont eu Superman au volant, qui s’est écrasé à moins de 15 kilomètres, tout comme le Tour a cessé d’être une course de vélo pour devenir un cirque romain, avec des gladiateurs sanglants à chaque coin de rue, avec Primoz Roglic, un gros coup de coeur aussi pour les roues. , short déchiré, jambe gauche totalement blessée. Superman s’est écrasé à 14 kilomètres, Roglic à 10. Sa poursuite frénétique, chancelante et rapide n’a pas nécessité de métronome, mais de la vitesse, mais a été interrompue par un cycliste qui s’est écrasé au sol, suivi d’une assistance. Le peloton a été brisé, métaphoriquement, spirituellement et physiquement. Ce n’est pas un groupe, mais un petit combo de survivants, des canots de sauvetage. Les hommes de Valverde ont dû éviter Ewan (clavicule cassée), toujours en panne au virage à 500m de l’arrivée, qu’ils ont dépassé à 1m 21s de Merlier et Carapaz, seuls favoris indemnes. Mas et Nairo ont perdu 14 secondes, Pogacar et Thomas, 26 secondes. Au classement général, Pogacar devance déjà l’autre Slovène, qui n’est plus son Siamois, de 56 secondes. Haig, le leader bahreïni a pris sa retraite (commotion cérébrale, traumatisme crânien avec désorientation), ainsi que Gesink (fracture de la clavicule, commotion cérébrale), Roglic capitaine de route (traumatisme du coccyx), tous victimes de la Tur qui n’ont plus besoin de l’étape de Roubaix pour avoir sa journée sanglante. . Les chutes, bien sûr, font également partie du spectacle.

