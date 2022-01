« Nous naviguons depuis une semaine »

Battez le record de parcourir le monde à l’envers en suivant la magnifique route Magallanes-Elcano. Plus de 100 jours contre vents et courants océaniques, une histoire inédite dans l’histoire de la navigation. C’est à cela qu’il a affaire Alex Pela, les meilleurs marins espagnols, et ses compagnons Romain Pillard.

Le navire sur lequel ils se trouvaient était trimaran récupéré, abandonné il y a 15 ans. Et avec cette nouvelle vie à bord, Alex veut entrer dans l’histoire du monde du transport maritime.

Plus de 63 000 kilomètres, 34 000 milles. Aujourd’hui ce couple de marins ont traversé les îles du Cap Vert tandis qu’ils naviguaient collés à la côte atlantique de l’Afrique. Alex Pella lui-même a fourni des détails sur sa position et son aventure sur son compte Twitter.

Oui Ils ont parcouru 4000 kilomètres depuis leur départ de Lorient il y a 8 jours, en France. Ils sont prêts: ils ont apporté de la nourriture pendant plus de 110 jours, le temps qu’ils avaient programmé pour cette aventure de 63 000 kilomètres.

Ce week-end Alex Pella et Romain Pillard traverseront l’Equateur. « Utiliser à nouveau ! » doit parcourir une distance de 21 600 milles marins en moins de 122 joursS. Le temps à battre est de 122 jours, 14 heures et 3 minutes, une marque établie en 2004 par le marin français Jean Luc Van den Heede.