Tereos se retire de l’activité malt et envisage de fermer une unité sucrière en Roumanie – poca Negócios

+



Tereos Agro-Industries est la société holding de ses activités d’amidon et d’édulcorant et une partie de son activité sucrière internationale (Photo : Thinkstock)

UNE Tereos, groupe français Du sucre e éthanel, fermer l’accord avec la coopérative de blé Axéréal de vendre sa participation dans le secteur du malt et de consulter le syndicat au sujet des projets de fermeture de ses activités sucrières en Roumanie, a déclaré la société dans un document aux investisseurs.

savoir plus

L’entreprise, deuxième producteur mondial de sucre en volume, a connu une refonte majeure de ses activités suite à un remaniement de la direction générale fin 2020. La nouvelle équipe, qui a exprimé des inquiétudes quant à l’endettement élevé du groupe, a fait du désendettement l’une de ses principales priorités. . .

En septembre, Tereos a annoncé la cession de sa participation minoritaire dans deux joint-ventures d’amidon en Chine dans le cadre d’une réorganisation.

Dans un document publié dans le cadre du lancement obligataire cette semaine, Tereos a annoncé avoir conclu un accord avec Axéréal, le plus grand collecteur de céréales de France, pour sortir d’un partenariat qui avait débuté en 2014 lorsque l’actuel directeur général de Tereos, Philippe de Raynal, dirigeait Axéréal.

Tereos cédera sa participation de 11,7% dans Copagest, la société mère de Boortmalt (activité malt d’Axéréal), et rachètera la participation de 2,8% d’Axéréal dans Tereos Agro-Industries, a annoncé la société.

Tereos Agro-Industries est la société holding pour ses opérations d’amidon et d’édulcorant et une partie de ses activités sucrières internationales, a déclaré un porte-parole. Il a refusé de fournir les détails financiers de l’accord.

« A la suite de cette transaction, nous mettrons un terme à notre partenariat avec Axéréal et nous nous retirerons complètement de l’activité malt », a déclaré Tereos dans le document.

« Depuis son acquisition par Tereos, l’usine sucrière de Ludus en Roumanie a rencontré des difficultés principalement dues à la réduction continue de la superficie de betteraves sucrières, malgré diverses mesures d’atténuation, et a accumulé d’énormes pertes », a déclaré Tereos.

Tereos a annoncé son intention de concentrer ses activités sur l’Europe et le Brésil. L’entreprise est le deuxième producteur de sucre et d’éthanol au Brésil et est également présente à la Réunion, au Mozambique, en Indonésie, en Tanzanie et au Kenya.