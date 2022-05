ngel Di María : sa vidéo d’adieu au PSG – International Football – Sports

Le Parc des Princes va manquer ses accélérations, son pied gauche mortel, ses passes défensives, ses buts et surtout ses passes décisives. Le PSG a fait ses adieux ce samedi au joueur le plus altruiste de son histoire, Angel di María de l’Argentine, qui ne renouvellera pas son contrat ce 30 juin après sept ans passés au club.

Au revoir DI Maria

« Les supporters se souviendront de lui comme d’un joueur aux manières irréprochables, qui a démontré son engagement indéfectible à défendre nos couleurs. » C’est ainsi que le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a résumé « El Fideo », qui l’a signé en 2015 en provenance de Manchester United pour 63 millions d’euros.

Les larmes aux yeux, l’ailier gauche est apparu en beauté du Parc des Princes qui lui a fait une longue ovation en scandant son nom.

Il a aidé Kylian Mbappé sur le premier but à la 25e minute et a marqué le cinquième but de son équipe contre Metz à la 68e minute, lors du dernier match de la saison.

Un adieu de rêve. Il a été remplacé en 74 par l’Espagnol Ander Herrera et a reçu de grands applaudissements. Ses coéquipiers lui ont fait des couloirs, dans une attitude rarement vue dans le jeu professionnel.

INCROYABLE : ngel Di María a reçu une standing ovation après avoir été remplacé lors de son dernier match par un maillot du PSG. Tous ses amis se sont arrêtés et se sont rassemblés pour le saluer. pic.twitter.com/3osXMmvQVE – ESPN Argentine (@ESPNArgentina) 21 mai 2022

Dans l’histoire du PSG

L’Argentin a embrassé et dit au revoir à tous ses coéquipiers. En sept saisons avec le Paris Saint-Germain, l’international argentin a disputé 295 matches, marqué 92 buts et délivré 112 passes décisives, selon les statistiques du club.

Il entre dans l’histoire du PSG le 19 mai 2021, lors de la finale de Coupe de France remportée face à Monaco (2-0), lorsqu’il signe 104 passes décisives sous les couleurs parisiennes et dépasse Safet Susic comme meilleur passeur de l’entité.

ngel di María, milieu de terrain argentin.

Encouragé par près de 50 000 fans, l’ailier gaucher a également remporté cinq championnats de France et plusieurs titres de Coupe. Sa tache, la Ligue des champions, qu’il n’a jamais réussi à lever avec le PSG, mais il l’a fait en 2014, alors qu’il était encore avec le Real Madrid (2010-2014), lors de la finale de Lisbonne où il a écrasé un défenseur de l’Atletico Madrid.

« El Fideo » a quitté le PSG à la fin de la trentaine – il a eu 34 ans en février – et avec moins de minutes qu’il ne l’aurait souhaité. Les possessions ont coûté cher cette saison, après l’arrivée de Leo Messi. Il a ajouté 31 matchs, au cours desquels il a marqué quatre buts et fourni 9 passes décisives.

En Ligue des champions, il n’a disputé que 5 matchs. Di María, un ami proche de Messi depuis qu’il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, souhaite renouveler son contrat avec le PSG. Le joueur qui s’est fait un nom en Europe avec Benfica (2007-2010) a vu ses attentes déçues, même s’il comptait poursuivre sa carrière en Europe.

Selon la presse, dans le grand football italien. À la fin du match et quelques instants avant la cérémonie des 10e titres de champion du PSG, le club rend hommage officiellement à

Dit Marie. Une grande affiche a été déployée en hommage à l’Argentin et une vidéo a été diffusée rappelant ses meilleurs moments au club.

Di María a été ovationné au centre de la cour du Parc des Princes avec sa femme et ses deux filles.

EFE

