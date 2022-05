L’Ukraine s’oppose au plan de paix européen qui « a sauvé la face de Poutine » | Guerre en Ukraine

Alors que la guerre en Ukraine est sur le point d’entrer dans son quatrième mois, les appels à des pourparlers de paix commencent à prendre plus de place dans les déclarations de plusieurs dirigeants européens. Mais sur le terrain, les chances d’un accord entre l’Ukraine et la Russie dans un avenir proche deviennent de moins en moins probables.

La semaine dernière, le journal italien La République a rapporté que le ministre des Affaires étrangères du pays, Luigi Di Maio, a partagé avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, plan de paix. Et la France et l’Allemagne ont montré qu’elles étaient plus disposées à parler au Kremlin que des pays comme la Pologne, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Mais la réaction de colère du côté ukrainien face à la plus grande ouverture du président français Emmanuel Macron aux parties à négocier un accord de paix le plus rapidement possible suggère qu’il s’agit de l’issue la moins probable d’une guerre en Ukraine, du moins à ce stade. La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Macron d’essayer de « sauver la face » du président russe Vladimir Poutine.







« Nous voulons que les soldats russes quittent nos terres. Nous ne sommes pas sur le sol russe. » Zelensky a déclaré dans une interview à la chaîne italienne RAI. « Nous ne paierons aucune aide de notre territoire pour sauver la face de Poutine. Ce n’est pas juste. »

fin de l’invasion

L’essence de la division est l’absence de référence au retrait immédiat des troupes russes d’Ukraine dans les propositions avancées ou suggérées par des dirigeants tels que Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi.

Selon le plan de paix annoncé par La Républiquela première étape pour mettre fin à la guerre a été la déclaration d’un cessez-le-feu et la démilitarisation du front de combat sous les auspices des Nations Unies.

Seulement à la fin, après des négociations sur le statut de l’Ukraine ; un accord en vertu duquel la Crimée et la région du Donbass auraient une autonomie complète, mais avec la souveraineté restituée à l’Ukraine ; et des accords multilatéraux pour la sécurité en Europe, est que les troupes russes doivent quitter le territoire ukrainien.

« Ne nous proposez pas de trêve » a répondu un conseiller de Zelensky, Mikhaylo Podolyak. « Cela ne serait pas possible sans le retrait complet des troupes russes. L’Ukraine n’est pas intéressée par le nouveau protocole de Minsk et relance la guerre dans quelques années.

Soutien américain

La confiance de l’Ukraine dans un désir renouvelé de gagner contre la Russie – avec l’expulsion des troupes russes de l’est de l’Ukraine et de la Crimée, comme un retour aux frontières avant les invasions russes de 2014 et 2022 – s’est accrue avec le soutien croissant des États-Unis.

Dans le même temps, la découverte d’atrocités commises par les troupes russes, dans des villes comme Bucha ou Irpin, a fait que la haine de Vladimir Poutine en Ukraine a entravé le soutien populaire à un traité de paix visant à sauver la face du président russe.







Éditeur de la politique du magazine TéléspectateurJames Forsyth, dit-il dans le numéro de cette semainecitant des sources gouvernementales britanniques, que le président ukrainien est prêt à négocier le statut de la Crimée avec la Russie — mais souligne qu’il s’agit d’une position de plus en plus incompatible parmi les conseillers de Zelensky, qui sont des partisans de la ligne dure prônant une contre-attaque pour reconquérir la péninsule.

Après avoir combattu la prise de Kiev par la Russie, et repris le contrôle de Kharkiv, les forces ukrainiennes vont être renforcées, dans les jours et semaines à venir, avec un paquet de 40 milliards de dollars (38 milliards d’euros), approuvé par le Congrès américain et promulgué ce samedi par les États-Unis Le président Joe Biden.

Depuis le début de l’invasion russe, les États-Unis ont ouvert 50 milliards de dollars (47 milliards d’euros) d’aide à l’Ukraine — plus que le budget annuel de la défense de l’Australieet dans le même ordre de grandeur aux chiffres annuels communiqués officiellement par la Russiede 65 milliards de dollars (62 milliards d’euros).

Avec ce type de soutien, l’Ukraine est moins susceptible d’accepter des conditions de paix qui seraient difficiles à accepter lorsque la situation sur le terrain est moins favorable.







Opinion publique

Le placement des intérêts est également une course contre la montre, et les prochaines étapes dépendront largement du soutien continu que l’Ukraine recevra dans l’opinion publique, tant en Europe qu’aux États-Unis.

Et si l’écart commence à se creuser en Europe, au rythme des crises énergétique et alimentaire, le large consensus américain peut compter. Bien qu’un nouveau programme d’aide à l’Ukraine ait été approuvé mercredi au Sénat américain, avec 86 voix pour et 11 contre, les républicains minoritaires exigeant la fin du soutien financier à l’Ukraine se font de plus en plus entendre.

À un moment où la hausse de l’inflation américaine est, selon les sondages d’opinion, un problème bien plus important que l’invasion russe de l’Ukraine, les prochaines campagnes électorales pour le Sénat et la Chambre des représentants en novembre devraient être marquées par des promesses d’économies en devises étrangères. dépenses. .

Et si les républicains remportent la majorité au Congrès, avec plus de candidats de lignes nationalistes et protectionnistes comme Donald Trump, Biden aura du mal à obtenir des milliards de dollars en programmes d’aide militaire approuvés.

Jeudi, le comité d’opinion du journal L’heure de New York a rejoint les appels à une résolution rapide de la guerre en Ukraine, même si cela signifie des pertes lourdes – et, à l’heure actuelle, inacceptables à Kiev – pour la partie ukrainienne. L’argument principal est que le rêve d’une victoire contre la Russie est un « objectif irréaliste ».

« Il n’est pas dans l’intérêt de l’Amérique d’entrer en guerre ouverte contre la Russie, même si un traité de paix oblige l’Ukraine à prendre des décisions difficiles », a-t-il déclaré. conseil d’opinion a dit équipe.