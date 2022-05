Macron a attaqué Le Pen dans le débat en raison de ses liens avec la Russie. Il a également sorti un titre tchèque

Le débat tant attendu des finalistes de l’élection présidentielle française s’est rapidement transformé en une confrontation sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’actuel président Emmanuel Macron a accusé sa rivale Marine Le Pen d’avoir des intérêts avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux candidats se sont également affrontés sur les attitudes à l’égard de l’Union européenne, de la migration ou de l’environnement.

« Je pense que vous êtes l’un des premiers hommes politiques européens à reconnaître les résultats de l’annexion de la Crimée en 2014 », a déclaré Macron à un homme politique d’extrême droite. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Et je le dis ce soir sérieusement, parce que c’est une mauvaise nouvelle pour notre pays : parce que vous dépendez du pouvoir russe et vous dépendez de Poutine », a déclaré le patron de l’Elysée.

Macron a ajouté que les intérêts de son rival étaient liés au Kremlin en raison d’un prêt qu’il avait contracté auprès d’une banque russo-tchèque en 2014. Il a déclaré que d’autres partis français pourraient financer leurs activités avec des prêts de banques françaises.

« Aucun d’entre nous n’est allé dans une banque russe pour se financer, et certainement pas dans une banque proche du Kremlin », a déclaré Macron.

« Ce n’est pas vrai et c’est très malhonnête », a déclaré Le Pen, notant qu’aucune des banques françaises ne lui a accordé le prêt et qu’il « ne compte que sur le remboursement du prêt ».

Le Pen a condamné l’agression de la Russie en Ukraine et a déclaré qu’il soutenait l’aide humanitaire ou financière. Cependant, il a ajouté qu’il était contre l’arrêt des importations de gaz et de pétrole russes, car cela nuirait au peuple français.

Hausse des salaires et lutte contre le chômage

Les deux candidats ont été constamment interrompus au début du débat, qui a commencé par le thème de la hausse du coût de la vie. Le Pen a déclaré que s’il était élu président dimanche, son gouvernement augmenterait les salaires de façon permanente, pas une seule fois. Macron compte lutter contre le chômage.

Dans des débats de plus de deux heures, Macron et Le Pen ont évoqué, par exemple, le pouvoir d’achat, les relations extérieures, la politique sociale, l’environnement ou la migration.

Selon Macron, la mise en œuvre du programme Le Pen signifie que la France devra quitter l’Union européenne. « Votre idée signifie quitter l’Union européenne », a déclaré Macron. Le Pen a dit qu’il ne voulait plus quitter les 27, comme il le prétendait en 2017. Mais il a accusé Macron de vouloir remplacer la souveraineté française par la souveraineté de l’Union européenne.

Différend écologique

Macron et Le Pen ne se soucient même pas du réchauffement climatique. Macron, fervent partisan de l’accord de Paris, a déçu les écologistes avec sa promotion de l’énergie nucléaire, selon Reuters.

Cependant, il a qualifié Le Pen de « climato-sceptique » en raison de ses projets de fermeture de nombreuses éoliennes. « Je ne suis pas un climato-sceptique, mais vous êtes un climato-hypocrite », a déclaré Le Pen.

Les politiciens de droite commentent également la migration, qui est un sujet fréquent. Il a dit qu’il combattait « l’islamisme radical », pas l’islam en tant que tel. Il a critiqué la « migration de masse » et a ajouté que s’il était élu, il organiserait un référendum sur la loi sur l’immigration. En retour, Macron l’a accusée de vouloir provoquer une « guerre civile » avec sa proposition d’interdire le foulard musulman.

Pour Le Pen, qui est en retard sur le centriste Macron dans les sondages préélectoraux, le débat tant attendu est l’occasion de convaincre les électeurs qu’il est en mesure de devenir président. Selon les analystes, il veut également apaiser les craintes des électeurs quant à l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite.

Le plus grand défi pour Macron est de maintenir son avance dans les sondages, les récents sondages lui donnant 54,5 à 56,5 % des voix. Il a également tenu à rassurer les téléspectateurs sur le fait qu’il n’était pas arrogant, ce qui a été largement critiqué par les électeurs.

Dans un duel suivi par plus de 15 millions de téléspectateurs tout au long de l’année 2017, les deux binômes de candidats ont également cherché à toucher les partisans de gauche, dont le principal candidat ne s’est pas qualifié pour le second tour, et les électeurs qui n’avaient pas encore pris de décision. Selon un sondage OpinionWay pour le journal Les chos, 14% des électeurs attendent un débat pour décider pour qui ils voteront, tandis que 12% disent que le duel décidera s’ils voteront ou non.

Macron a battu Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2017, remportant 66,1 % des voix. Selon les sondages, il est plus convaincant dans les débats télévisés que Le Pen. Cette année, leur combat a été beaucoup plus serré.