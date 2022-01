L’Italie et la France renforcent leurs liens face au test de sortie de Merkel pour l’Europe – 26/11/2021

Par Crispian Balmer

ROME (Reuters) – L’Italie et la France ont signé vendredi un accord pour renforcer leurs relations bilatérales et leur coordination en Europe alors que la diplomatie européenne est mise à l’épreuve avec le départ de la chancelière allemande Angela Merkel.

Le Premier ministre italien Mario Draghi et le président français Emmanuel Macron signent le nouveau pacte au palais du Quirinal à Rome. Puis, une formation d’avions crachant de la fumée aux couleurs des deux pays a parcouru le ciel.

« L’accord (…) marque un moment historique dans les relations entre nos deux pays. La France et l’Italie consolident davantage nos liens diplomatiques, commerciaux, politiques et culturels », a déclaré M. Draghi aux journalistes.

La cérémonie de signature est intervenue peu de temps après qu’un nouveau pacte pour former un gouvernement de coalition a été conclu en Allemagne, mettant fin au règne de 16 ans de Merkel, qui est le leader européen incontesté et a forgé des liens très étroits avec les dirigeants français successifs.

On pense que le nouveau gouvernement de Berlin est plus égocentrique, surtout au début de son mandat, et l’Italie et la France cherchent à approfondir leurs liens dans une période éclipsée par l’incertitude économique, la pandémie, une Russie plus affirmée, une Chine de plus en plus affirmée et des États-Unis moins engagés.

Macron a déclaré que l’accord de Quiranale, du nom de la résidence présidentielle italienne à Rome, n’avait pas changé les relations de la France avec l’Allemagne, mais qu’il était complémentaire et visait à renforcer l’ensemble du continent.

« L’objectif que nous poursuivons (…) est d’avoir une Europe plus forte et plus souveraine (…) une Europe qui sache protéger ses frontières et se défendre », a déclaré Macron.

L’accord était initialement prévu pour 2017, mais les négociations ont été bloquées l’année suivante lorsqu’un gouvernement populiste a pris le pouvoir à Rome et s’est heurté à plusieurs reprises à Macron au sujet de l’immigration.

L’initiative a pris de l’ampleur cette année après la nomination de Draghi à la tête du gouvernement d’unité italien, et les deux dirigeants se sont rencontrés à plusieurs reprises ces derniers mois, travaillant en étroite collaboration sur des domaines de friction, tels que les efforts visant à mettre fin au conflit qui dure depuis des années en Libye.

L’accord du Quirinal, vaguement basé sur le pacte franco-allemand de 1963, verrait les deux pays chercher un terrain d’entente avant un sommet de l’UE, tout comme la France a coordonné d’importantes décisions politiques européennes avec l’Allemagne.

Draghi a déclaré que les deux pays allaient lancer « une nouvelle forme de coopération » dans les domaines de l’énergie, de la technologie, de la recherche et de l’innovation.

(Reportage supplémentaire d’Angelo Amante à Rome et Elizabeth Pineau et Ingrid Melander à Paris)