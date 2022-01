La décision de Mauro Icardi au PSG après le scandale médiatique résultant de sa séparation d’avec Wanda Nara

Icardi a commencé les derniers matchs du PSG par ligue (Reuters)

séparation de Wanda Nara vous Mauro Icardi C’est un thème central des principaux médias sportifs et de divertissement du monde entier. En quelques heures, des informations sur ce qui s’est passé ont commencé à être révélées après que le mannequin et l’entrepreneur elle-même l’ont communiqué dans un message au journaliste Ker Weinstein, administrateur du compte Instagram « @chismesdeker ».

Malheureusement Cette annonce approche d’un jour spécial, surtout en Argentine, car ce dimanche c’est la fête des mères et, contrairement à sept ans auparavant, cette fois tout le monde le vit d’une manière différente.

Lorsque mannequin quittant la capitale française au petit matin avec leurs deux filles ont quelque chose en commun avec les footballeurs (Francesca et Isabella), Mauro ne s’est pas présenté à l’entraînement du PSG.

Icardi ne se présente pas à l’entraînement ce dimanche (Reuters)

attaquant « Il était absent de l’entraînement ce dimanche matin au Camp des Loges »article d’un journal sportif français Équipe et a ajouté: « L’Argentin sera affecté par la séparation de son épouse et de ses représentants. »

D’autre part, et après avoir publié une série de récit sur ton compte Instagram Où elle fait indirectement référence à ce qu’elle a vécu, Wanda a partagé une photo sur son profil dans laquelle elle apparaît avec ses cinq enfants (Valentino, Benedicto et Constantino, trois autres) : « Bonne journée pour moi. Merci d’avoir fait de moi la mère la plus fière du monde. C’est ma vie ».

La photo que Wanda Nara a mise en ligne ce dimanche sur Instagram

Concernant ses exploits sportifs, Mauro Icardi a débuté le dernier match du PSG contre Angers. La victoire est intervenue un jour avant que la rupture ne devienne officielle et certains médias ont mis en doute la possibilité que l’Argentin soit avait sauté sur le terrain avec cela à l’esprit.

Ancien Inter il a commencé par une victoire 2-1 mais son rôle était loin d’être attendu. Après l’arrivée de Lionel Messi, l’attaquant de 28 ans prend généralement sa place sur le banc et est le premier ou le deuxième choix de Mauricio Pochettino lorsqu’il s’agit d’apporter des changements à l’équipe.

Cependant, après l’absence du capitaine albiceleste et la star brésilienne, qui vient de débuter ses matchs respectifs avec l’équipe nationale, l’ancien joueur de la Sampdoria a pu jouer pour la première fois pendant 90 minutes et Il a célébré sur ses réseaux sociaux en partageant des photos du duel.

