Les prix du porc et de la viande de porc en République tchèque sont tombés à leur plus bas niveau depuis 1994. Étant donné que l’inflation a augmenté de 100 % au cours des 30 dernières années, les problèmes des agriculteurs de ce secteur n’ont jamais été alignés.

Je suis ravi d’avoir pu rencontrer le commissaire Wojciechowski pour la première fois et d’attirer personnellement son attention sur le problème des éleveurs de porcs dans notre pays. Je lui ai demandé que la Commission européenne mette en place un soutien financier pour les zones les plus touchées. Si le secteur est le siège de l’État, le soutien aux éleveurs de porcs ne peut être ekl ministr zemdlstv Zdenk Nekula.

Le ministre Nekula a présenté au commissaire Wojciechowski les droits de la mise en œuvre stratégique de la PAC en République tchèque.

Les formulaires précédemment préparés par le gouvernement n’aidaient pas les petits et moyens agriculteurs. Nous augmentons maintenant afin que les agriculteurs ne soient pas lésés comme avant. Le motif principal de tous les changements est l’effort de protection du sol, du sol, de l’eau et de la diversité des espèces, dit Nekula.

La Commission assure que la République tchèque procédera dès que possible. Ce week-end, le ministère de l’Agriculture a mis en place un groupe de travail pour discuter des changements avec les organisations non gouvernementales. Et ensuite, il sera possible de l’envoyer à la Commission européenne.

Le ministre Nekula a parlé de stratégie complète avec lui slovenskm par Samuel Vlan. Il a évoqué avec le ministre français de l’Agriculture, Julien Denomardi, la coopération entre les deux pays et les priorités pour la présidence du Conseil de l’Union européenne.

La rencontre avec mes collègues français est très importante pour moi, car nous allons prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne pour la première fois depuis la France en juillet de cette année. Nous voulons nous concentrer ensemble sur l’utilisation durable des pesticides ou le cycle du carbone dans l’agriculture et sur un pied d’égalité dans le commerce international, a déclaré le ministre Nekula.

Le Conseil débat ainsi de la situation actuelle du commerce international, de la situation des marchés des matières premières et du cycle durable du carbone. En pratique, par exemple, il existe de nouvelles possibilités de stockage du carbone dans le sol et la biomasse. Il soutient une transition vers une économie à faible émission de carbone, mais comme condition préalable, il exige que les règles soient fixées de la même manière pour tous les pays de l’UE.

Pour la République tchèque, je vais promouvoir une méthodologie claire pour l’empreinte carbone et, en particulier, sa disposition simple et transparente. Il est important de s’assurer que les cultures cultivées dans les mêmes conditions dans deux pays différents sont comparables et compétitives en termes de carbone. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, ministre ekl Nekula.

Au cours de la réunion unique, le ministre Zdenk Nekula a rencontré la commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, ainsi que ses collègues qui ont changé de Slovaquie et la France, avec leurs homologues de Veuves, d’Allemagne, de Slovénie, de Roumanie et du Luxembourg.

Vojtch Bl

Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture