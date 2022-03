Le PSG humilié 3-0 par Monaco en Ligue 1 française 2021/22

Ce Paris SG perdu 3-0 contre Monaco (7), récoltant sa troisième défaite lors des cinq derniers matches Ligue 1même si les Parisiens, éliminés de la compétition européenne, disposent toujours d’une confortable avance (15 points) sur l’équipe classée deuxième.

Bien que ne jouant pas avec Lionel Messiqui vit à Paris avec la grippe, l’entraîneur Mauricio Pochettino a aligné sa première équipe, avec Neymar et Kylian Mbappé en attaque, mais il n’a tout de même pas évité un nouveau revers qui a laissé l’entraîneur de Rosario dans une situation très difficile.

Monaco a remporté la victoire grâce à des buts de Wissam ben Yedder (25e et 84e, sur tirs au but) et de l’Allemand Kevin Volland (68e) dans le match prévu à 13h00 heure locale pour les spectateurs asiatiques.

L’opération pour conquérir le public en Asie n’a peut-être pas fonctionné pour lui mais Paris SGqui hormis quelques actions personnelles de Mbappé en seconde période, était sous le contrôle des Monégasques dès le premier coup de sifflet, comme en témoigne le fait qu’il a fallu 10 minutes aux Parisiens pour jouer avec un ballon contrôlé sur le terrain adverse.

« C’est inacceptable de commencer un match comme celui-ci. Vous devriez avoir honte du sport », a déclaré Pochettino lors d’une conférence de presse. « Il faut oublier la frustration d’être éliminé de la Ligue des champions. Il faut penser à donner le meilleur de soi. On n’a pas la combativité et l’esprit combatif. C’est inadmissible », a-t-il souligné face aux critiques de ses joueurs.

Autre image qui résume la débâcle parisienne, le penalty marquant le troisième but de l’équipe de la Principauté : l’Italien Gianluigi Donnarumma (qui a de nouveau laissé sur le banc le Costaricain Keylor Navas) a deviné le tir de Ben Yedder et s’est jeté à droite, mais le ballon l’a touché. et l’a finalement envoyé au fond du filet.

Mais n’eût été les arrêts du gardien italien en première mi-temps (6, 13, 21 et 40), le Paris SG aurait pu subir une plus grosse défaite.

Erreurs de passe de l’Argentin Leandro Paredes, tirs au but de Presnel Kimpembe, langage corporel d’un homme frustré Mbappé…tout va mal pour PSG qui attend toujours l’avenir des champions du monde français, qui malgré son contrat expirant le 30 juin n’a pas encore été renouvelé.

« Nous avons perdu contre une bonne équipe qui joue en Europe. Nous les félicitons et j’espère qu’ils joueront en Europe la saison prochaine », a-t-il déclaré. Mbappé à la chaîne Première vidéo.

« Nous devons nous respecter »

La star française rappelle que « le but est de gagner un 10e championnat, le reste compte peu pour les gens », même s’il admet que le souvenir de l’élimination européenne est toujours là : « On aurait pu gagner 8-0 ou 9-0, mais les gens continueront à penser à la Ligue des champions ».

« Nous devons être professionnels, respecter les fans qui nous soutiennent … Je pense que nous devons nous respecter. Si nous avons un minimum de respect pour ce que nous faisons et ce que nous sommes, nous devons nous respecter », a-t-il ajouté.

Le pire c’est lui Paris SG tomber à une équipe qui a été bloquée toute la saison, qui a à peine ajouté une victoire lors de ses huit derniers matches de compétition et avec 9 matchs restants est hors de la zone de qualification européenne pour la saison prochaine.

Après une humiliante élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, PSG a ajouté sa quatrième défaite de la saison en championnat domestique, donnant une image indigne de son statut, et pourrait voir son écart en tête du tableau des qualifications réduit à 12 points par rapport à Marseille (2e) ou Nice (3e), qui Ils s’affronteront lors du duel final dimanche.

Une distance apparemment infranchissable pour les poursuivants PSGmais le capitaine Marquinhos a prévenu : « On est dans un moment difficile, mais on ne peut pas tout jeter par la fenêtre (…) Si on continue à jouer comme ça, c’est clair que le titre est en danger », a déclaré le Brésilien.

