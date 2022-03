Ce sont les 10 podcasts les plus écoutés sur Spotify Uruguay le samedi 19 mars

Bien qu’il y ait beaucoup de débats sur les origines des podcasts et les premiers de l’histoire, il ne fait aucun doute que l’émergence de plateformes de streaming telles que Spotify a accru la popularité de ce format.

Comme les mots « rayon »il s’agit d’un produit audio représentant une série épisodique disponible pour l’écoute lorsque l’utilisateur le souhaite. Le mot est officiellement né en 2004lorsqu’ils sont combinés Ipod et diffuser.

Qu’il s’agisse de santé, de sport, de politique, de culture ou de divertissement, ce format retrouve également sa notoriété auprès du public uruguayen, même si tous les genres ne bénéficient pas du même accueil.

Des thèmes criminels et même sociaux, Voici une liste des podcasts les plus populaires en Uruguay ce samedi 19 mars.

1. La Cruda

Migue Granados est toujours intéressé à interrompre, combattre et enquêter pour aller plus loin. Dans chaque épisode, Migue interviewe main dans la main, dans une conversation intime et authentique, différentes personnalités avec des histoires de vie uniques. Prémisse unique : demander et discuter jusqu’à la dernière colonne vertébrale ; enlever nos masques pour parler de ce qui nous est vraiment arrivé. La vie a ses parties brutes… Et Migue ne l’exclut pas. La Cruda, le podcast original de Spotify.

2. Psychologie nue | @psi.mammoliti

Dans ce podcast, nous parlons d’émotions. Vos mécanismes internes : pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pourquoi ne pouvez-vous pas exprimer certaines émotions et d’autres ? Pourquoi te sens-tu parfois mal ? Pourquoi y a-t-il des choses qui vous rendent triste, qui vous causent de la peur, de la nostalgie ou qui vous procurent de la joie ? Comment réguler ses émotions pour se sentir équilibré ? La gestion des émotions est la clé pour vivre une vie pleine de sens. Et c’est à vous de l’apprendre ! La porte d’entrée de ce processus ? Psychologie nue. Des mains de la psychologue clinicienne Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

3. Lettre indésirable

Avez-vous déjà retrouvé les lettres que vous vous êtes envoyées avec votre premier amour et les avez-vous relues ? Avez-vous déjà consulté l’e-mail que vous avez écrit à votre partenaire il y a 10 ans ? Malena Guinzburg et Connie Ballarini seront encouragées à lire toutes les lettres, e-mails et notes qu’elles envoient ou n’osent pas envoyer. Une lettre d’amour et de chagrin oubliée que Male et Connie ramènent pour transformer toute cette nostalgie en beaucoup de rires. Spam, podcasts originaux Spotify.

4. Cas 63

2022. La psychiatre Elisa Aldunate enregistre les séances d’un mystérieux patient, enregistré comme cas 63, qui prétend voyager dans le temps. Ce qui commence comme une séance de thérapie de routine se transforme rapidement en une histoire qui menace la frontière entre ce qui est possible et ce qui est réel. Une histoire qui évolue librement entre le futur et le passé de deux personnages qui, peut-être, ont l’avenir de l’humanité entre leurs mains. Avec Antonia Zegers et Nestor Cantillana. Case 63 est le podcast original de Spotify.

5. Finance Neuron : Finance et investissement personnel

Parlons d’argent, parlons d’investissement mais dans une perspective de finances personnelles, avec les gens au centre et non l’argent. Un podcast qui cherche à aider à arrêter de souffrir du stress matériel.

6. Personne ne dit non aux podcasts

#Personne ne dit rien avec Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota et Nacho Elizalde. Désormais nous vous accompagnons également en format podcast. Écoutez-nous en direct sur YouTube, du lundi au vendredi de 10h à 13h.

7. shellpodcast

Espace de dialogue pour les femmes. #Conchapodcast est un podcast indépendant et est autogéré par @oujima @ladalia et @laupassa

8. Projet sauvage

CHAQUE MARDI ET JEUDI NOUVEL ÉPISODE. Bienvenue sur THE WILD PROJECT, le podcast de Jordi Wild. Actualités, sports, conférences d’invités les plus intéressantes, science, anecdotes et curiosités, débat, philosophie, psychologie, mystère, terreur… et bien plus encore. Chaque semaine parle clairement et sans crainte du monde qui nous entoure. Ne manquez pas!

9. PUC : Considérations urgentes sur les podcasts

Le 27 mars, l’abrogation des 135 articles de la LUC entre dans l’esprit de la population. Ce podcast vise à contribuer à l’analyse et au débat sur les raisons pour lesquelles nous le considérons comme une loi régressive, qui privatise, viole et approfondit la marchandisation de la vie. Une production de Coopérative Commune et SUBTE.

dix. comprendre votre esprit

Bien sûr, vous disposez de 20 minutes tout au long de la journée. Pensez-y. Peut-être avez-vous fait ce voyage en transports en commun, en voiture ou à pied. Peut-être pendant la cuisson ou avant de se coucher. Choisissez un moment et nous vous promettons de vous aider à mieux VOUS et EUX comprendre. Understanding Your Mind est un podcast de psychologie qui, de manière ludique, vous explique comment fonctionne notre esprit. Avec les voix de Molo Cebrián -podcaster et étudiant en psychologie-, Luis Muiño -Psychologue et l’un des diffuseurs les plus célèbres de ce sujet en Espagne- et Mónica González -Coach et professeur d’université-. Si vous souhaitez nous laisser un message pour suggérer un sujet, vous pouvez le faire depuis notre site Web :understandtumente.info.

liste complète

Spotify avoir une liste à partir de Les 100 podcasts les plus écoutés en Uruguay que vous pouvez également revoir un par un dans 18 catégories différentes comme: Top podcasts, Top épisodes, Arts, Affaires, Comédie, Éducation, Fiction, Santé et bien-être, Histoire, Loisirs, Musique, Actualités, Religion et spiritualité, Science, Société et culture, Sports, Technologie, True Evil et Télévision et cinéma.

De plus, cette page Web vous permet de trouver les préférences non seulement du public uruguayen, mais aussi de 25 autres pays, dont l’Argentine, l’Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Chili et plus encoreafin que vous puissiez trouver plus de productions qui vous intéressent.

Réveil Spotify

Né en 2006La société suédoise a officiellement démarré ses activités en Europe le 7 octobre 2008 et s’est progressivement implantée dans le monde entier, actuellement dans 187 pays avec un catalogue de plus de sept millions d’artistes.

Aujourd’hui, la plateforme de streaming a accords avec des maisons de disques telles que Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Musicentre autres.

En matière de podcasts, Spotify a annoncé en novembre 2020 le rachat et l’acquisition d’une plateforme de publicité et de podcasts Mégaphone pour 235 millions de dollars, qui sont utilisés pour la monétisation audio.

Selon les chiffres publiés par Spotify, en 2019, il comptait 217 millions d’abonnés, qui en 2020 sont passés à 345 millions et que en 2021, malgré la pandémie, ils atteignent 365 millions d’abonnésoù environ 50% sont des clients payants.

En tant que modèle, Spotify a soulevé rémunérer les artistes de votre catalogue un prix fixe par chanson ou album vendu et prévoit une redevance basée sur le nombre d’artistes joués au prorata du total des chansons diffusées, contrairement à ses concurrents qui paient les ventes physiques ou les téléchargements.

Par ailleurs, 70% de votre revenu total ils vont aux détenteurs de droits d’auteur, principalement des maisons de disques, qui paient ensuite les artistes en vertu de leurs contrats respectifs.

Il convient de noter qu’actuellement, tout le monde peut profiter Service gratuit Spotifytant que vous êtes prêt à faire de la publicité et avec des restrictions comme ne pas manquer certaines chansons.

