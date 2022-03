Projet Alpine A4810 par IED : concept-car la nuova

Le nouveau concept car a été créé par des étudiants de l’Institut Européen de Design avec Alpine.

Projet Alpine A4810 par IED: vingt-huit étudiants du Master Design Transport de l’Institut Européen de Design (IED) ont présenté leur vision d’une voiture de sport avec l’A4810, utilisant l’hydrogène comme technologie de propulsion, sur la base du cahier des charges de l’équipe de conception Alpine. Le véhicule adopte une technologie de nouvelle génération tout en restant fidèle à la personnalité de la marque française fondée en 1955.

Projet Alpine A4810 par IED : projet

Alpine a proposé aux étudiants d’imaginer une « super berlinette » pour 2035. La supercar a été conçue pour des performances sportives mais aussi environnementales. Après avoir reçu un briefing l’automne dernier, les étudiants ont travaillé ensemble avant de présenter leurs interprétations à Marca. À ce stade, Alpine a choisi deux idées à combiner.

À partir de deux propositions présélectionnées, les jeunes designers ont créé le « Projet A4810 by IED » : un concept-car à la fois léger, puissant et agile, capable d’offrir un plaisir de conduite extraordinaire. Au stade de la conception, les étudiants tentent d’allier vision et innovation, sans oublier les origines du constructeur automobile français.

Ils choisissent également un nom qui reflète la tradition de la marque. Bien sûr, « 4810« C’est la hauteur du Mont Blanc en mètres. Ce sommet mythique, le plus haut des Alpes, se situe à la frontière entre l’Italie et la France, comme le pont entre IED et Marca Alpine. Le constructeur automobile, avec son propre nom, rend hommage au plaisir de conduire sur les routes de montagne.

Projet Alpine A4810 par IED : caractéristiques

L’Alpine Project A4810 d’IED (longueur 5091 mm – largeur 2010 mm – hauteur 1055 mm – empattement 2717 mm) est une supercar biplace qui associe une forme berlinette à un groupe antivol expérimental. centrale électrique à hydrogène. Si les moteurs et les réservoirs de carburant sont conçus comme des hypercars, la grande nouveauté est le processus de réduction. Le profil offre une alternance entre espace plein et espace libre qui confère au véhicule une certaine légèreté et des caractéristiques aérodynamiques inspirées de l’univers de la Formule 1. D’autre part, le but de ce projet est d’emmener la marque au sommet des voitures de sport. . Catégorie. .

La touche française a été savamment préservée : les designers se sont concentrés sur la superposition des lignes et les profils sculpturaux. Accents bicolores, noir mat et fibre de carbone ils créent des contrastes audacieux avec les différents éléments de la voiture, soulignant sa fonctionnalité : aérodynamique, mécanique ou simplement formelle.

Les étudiants de l’équipe de conception utilisent des outils numériques pour concevoir des intérieurs avec des croquis, des modèles 3D, des rendus, des animations et des solutions d’interface homme-machine. Incorporant la technologie de l’hydrogène, ils ont développé un nouveau concept-car qui semble prêt à progresser vers un avenir zéro émission beaucoup plus durable.





