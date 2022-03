Google et Facebook irlandais ont été condamnés à une amende par la France, ce qui complique le rejet des cookies | iROZHLAS

La France a imposé de lourdes amendes à Google et Facebook Ireland pour avoir rendu difficile pour les utilisateurs de refuser les cookies qui suivent le comportement en ligne. Google paiera 150 millions d’euros (3,7 milliards CZK) et Facebook Ireland 60 millions d’euros (1,5 milliard CZK). La CNIL, qui veille à la protection des données personnelles en France, l’a annoncé aujourd’hui dans un communiqué. Le bureau impose également une amende supplémentaire de 100 mille euros pour chaque jour de retard.





Paris

13:06 6 janvier 2022

Google et Facebook | Photo : Johanna Géron | Zdroj : Reuters

« La CNIL a constaté que les sites facebook.com, google.fr et youtube.com ne permettent pas de rejeter les cookies aussi facilement qu’ils sont acceptés », a-t-il déclaré.



Il a critiqué la pratique consistant à accepter les fichiers en un seul clic, alors que les rejeter nécessitait plusieurs clics. Selon l’Office, cela porte atteinte à la liberté de consentement et viole la loi française.

Les opérateurs de plateforme ont désormais trois mois pour y remédier, notamment en fournissant aux utilisateurs français un outil de rejet des cookies plus simple. Le non-respect de cette consigne entraînera une pénalité pour retard de paiement.

Nous allons améliorer les paramètres

Le propriétaire de Facebook est la société Meta et un porte-parole a déclaré que la société s’occupait de la décision du bureau. Selon lui, la configuration de cookies personnalisés donne aux gens plus de contrôle sur leurs données, et l’entreprise continuera à développer et à améliorer ces paramètres.

Google dit qu’il reconnaît sa responsabilité de faire confiance aux gens et s’engage à poursuivre le changement, a déclaré l’agence DPA.

Les cookies sont généralement utilisés pour distinguer les utilisateurs, par exemple, les préférences des utilisateurs y sont stockées. Un cookie est une petite quantité de données que le serveur envoie au navigateur, qui la stocke sur l’ordinateur de l’utilisateur. Chaque fois que vous visitez le même serveur, le navigateur renvoie ces données au serveur, ce qui améliore la récupération des données et aide les utilisateurs, par exemple, à accélérer leur expérience Internet.

