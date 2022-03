Johnson veut que la Chine condamne l’invasion russe de l’Ukraine

« Au fil du temps, et avec le nombre croissant d’atrocités russes, je trouve de plus en plus difficile et politiquement embarrassant pour les gens d’approuver activement ou passivement l’invasion de Poutine », a déclaré Johnson à propos de la Chine.

Selon lui, les alliés stratégiques de Moscou et d’autres pays qui ne veulent se ranger du côté de personne sont désormais confrontés à un « dilemme important ». Il leur a demandé de rejoindre l’Occident et a clairement condamné l’agression de la Russie en Ukraine. « Je pense que des doutes commencent à apparaître à Pékin », a-t-il ajouté.

Johnson a averti la Chine que soutenir une attaque russe revenait à choisir le mauvais camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il a qualifié l’invasion de l’Ukraine de lutte entre le bien et le mal.

L’Ukraine, les États-Unis et la Grande-Bretagne craignent que Pékin aide militairement la Russie ou échappe aux sanctions imposées à Moscou par les puissances occidentales. Vendredi, le président américain Joe Biden a averti le président chinois Xi Jinping des « conséquences » que de telles mesures auraient sur la Chine.

Johnson a averti samedi lors d’une conférence du Parti conservateur que l’Occident ne devrait pas essayer de normaliser les relations avec Poutine après l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Il a décrit l’attaque des troupes russes comme un tournant pour le reste du monde. En même temps, il a comparé l’invasion à la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’Union européenne.

« Je pense que c’est l’instinct des gens de ce pays, ainsi que du peuple ukrainien, de choisir la liberté chaque fois que possible. Même si le Royaume-Uni a voté en faveur du Brexit à grande échelle, je ne pense pas qu’ils soient hostiles au fait qu’ils veulent pouvoir faire les choses différemment et laisser leur pays se gouverner », a-t-il déclaré. serveur Politique. De nombreux politiciens nationaux et étrangers ont réagi de manière critique à la déclaration.

Le Premier ministre britannique est en visite en Arabie saoudite avant la conférence des conservateurs de samedi, où il souhaite conclure un accord qui réduirait la dépendance de la Grande-Bretagne vis-à-vis des approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie. Bien qu’il soit revenu les mains vides et ait été critiqué par des organisations de défense des droits humains, il a défendu sa décision d’au moins essayer.

Le voyage intervient au milieu des efforts diplomatiques coordonnés des responsables occidentaux pour faire pression sur le président russe Poutine. Johnson a jusqu’à présent engagé un dialogue avec les États du Golfe, tandis que Biden s’est concentré sur la Chine. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont convenu de ne pas parler directement à Poutine et d’autoriser le président français Emmanuel Macron à négocier avec Moscou. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss prévoit de se rendre en Inde d’ici un mois, où elle rencontrera le Premier ministre Narendra Modi.