La France perd 66 milliards de dollars « contrat du siècle » avec l’Australie | Monde

Morrison a affirmé que cet accord marque l’abandon d’un contrat de 66 milliards de dollars signé avec La France pour la construction de douze sous-marins à propulsion diesel et électrique, basé sur le modèle « Barracuda », la marine française.

L’ordre a été célébré en 2016 par le président de l’époque François Hollande et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Après d’intenses enchères, le groupe naval français est sorti vainqueur, battant les offres du Japon et de l’Allemagne.

La presse australienne a déjà annoncé que Morrisson allait changer de cap face aux pressions intenses de l’administration Biden. Le gouvernement américain veut mettre en œuvre un vaste accord de coopération militaire entre l’Amérique, l’Australie et la Grande-Bretagne (voir vidéo ci-dessous) .

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie travaillent ensemble pour contenir la Chine

L’accord trilatéral, appelé Aukus, les initiales anglaises des trois pays concernés, couvre l’alignement des technologies dans l’intelligence artificielle, dans le cyber et dans les systèmes de sous-marins et de missiles. Tout ça pour monter le front contre la Chine.

« Jusqu’alors, le gouvernement australien a cherché à maintenir un certain degré d’indépendance et de neutralité dans l’espace entre les océans Indien et Pacifique », écrit le journal français.