La France organise un voyage depuis l’Angleterre en Omicron

La France.- Le gouvernement français a annoncé ce jeudi qu’en raison de la propagation rapide de Omicron, limitera les raisons pour lesquelles vous pouvez voyager grande bretagneDe même, il imposera une quarantaine de 48 heures aux personnes revenant du pays.

A partir de dimanche, les mesures entreront en vigueur « compte tenu de l’expansion très rapide de la variante Omicron au Royaume-Uni » et sans distinction entre vaccinés et non vaccinés, a déclaré le Premier ministre. Jean Castex.

Ce vendredi, le gouvernement tiendra une réunion extraordinaire de sécurité pour le virus, la question de la pression hospitalière sera abordée, car malgré le fait que la variante Delta encore dominant dans le pays, l’essor de l’Omicron en Grande-Bretagne est devenu une préoccupation dans la Manche.

Les mesures incluront temporairement les ressortissants français, ainsi que les personnes titulaires d’un permis de séjour ou d’un visa de long séjour, capables d’entrer au Royaume-Uni depuis la France, ainsi que les camionneurs de passage, les diplomates et les agents de santé. ouvrier. De la France à la Grande-Bretagne, les non-ressortissants et les personnes ayant des raisons de santé et juridiques pourront voyager.

Avec les informations AP