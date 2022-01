Macron soutient le projet de la Commission européenne d’inclure le nucléaire comme investissement vert

Paris – Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la proposition de la Commission européenne (CE) pour une soi-disant taxonomie, un système de soutien aux investissements verts, était bonne. Il a rappelé que le nucléaire et le gaz naturel font partie des investissements verts. La France a pris la présidence de l’Union européenne début janvier.

Les Tchèques, qui prendront la présidence de l’UE en milieu d’année, réclament depuis longtemps l’inclusion du nucléaire et du gaz naturel sur la liste des investissements verts. La France est également un soutien essentiel. Les opposants aux deux technologies, comme l’Autriche et l’Allemagne, ont rejeté la soi-disant taxonomie, et l’Espagne était également critique. Cependant, en raison de plusieurs conditions, les partisans de l’énergie nucléaire appellent également à la prudence.

EC prévoit d’informer les investisseurs sur les technologies dans lesquelles il vaut la peine d’investir. Les responsables de la Commission affirment que seuls les projets qui répondent à des critères très stricts sont éligibles pour un investissement durable. Par exemple, le plan prévoit que d’ici 2050, les centrales nucléaires devraient disposer d’entrepôts profonds pour leurs déchets qui n’existent pas encore. Il est probable que l’aide ne s’appliquera qu’aux projets qui remplacent la production d’énergie ou de chaleur à partir du charbon ou d’autres sources moins propres.

L’exécutif européen s’attend à ce que les investissements aillent au nucléaire pendant au moins les vingt prochaines années et au gaz pendant encore dix ans.