coronavirus aujourd’hui. France, le Parlement approuve le permis super vert

19:36

Piémont, SMS pour sortir de l’isolement

Procédure simple d’isolement et de quarantaine dans le Piémont. À partir de demain, comme annoncé ces derniers jours, les personnes séropositives et leurs proches recevront un SMS les informant du début et de la fin de l’approvisionnement, avec le numéro indiqué – ainsi que le SMS lui-même et l’auto-formulaire de certification – être soumis à la sortie d’isolement ou de quarantaine. Les prélèvements peuvent être effectués soit dans un établissement public du système de santé local, par un médecin de famille ou un pédiatre, soit dans une pharmacie ou dans un établissement privé agréé pour cette activité. S’il n’est pas possible d’avoir un numéro de téléphone mobile ou si des procédures informatiques indiquent une non-livraison de SMS, d’autres canaux de communication vers les citoyens seront utilisés, comme le courrier électronique.

L’insertion d’un écouvillon moléculaire ou antigénique négatif sur la plateforme implique une notification automatique au service de prévention de l’ASL et au médecin de famille/pédiatre qui, après avoir vérifié le respect des exigences légales, certifiera ce qui se passe sur la plateforme dans les 24 heures. guérison pour permettre l’envoi immédiat de messages texte de fin d’isolement et la notification au ministère de la Santé de la délivrance d’un permis de cure verte. Également pour la quarantaine, sur la base des indications de la nouvelle réglementation, les personnes qui effectuent un prélèvement avec un résultat négatif, toujours après avoir vérifié le respect des dispositions légales, recevront un SMS à la fin de la quarantaine et pourront vérifier le Piemonte Health portail que la période par défaut.