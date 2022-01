Sports – Les clubs de football européens et leurs principaux bailleurs de fonds aux États-Unis

Le climat de la Floride et les lois favorables aux affaires du Sunshine State attirent de plus en plus les financiers et les entrepreneurs, même ceux qui sont prêts à investir beaucoup d’argent dans le sport le plus populaire au monde. Parmi eux, John Textor, qui a récemment finalisé l’achat de 80% du club belge RWD Molenbeek (actuellement troisième de la deuxième division belge) via son véhicule d’investissement Eagle Football.

Paul Conway et Chien Lee, fondateurs de Pacific Media Group, Josh Wander, associé directeur chez 777 Partners, et Randy Frankel, copropriétaire de l’équipe de baseball des Rays de Tampa Bay, sont d’autres investisseurs passionnés de football du sud de la Floride.

« De plus en plus d’investisseurs professionnels déménagent dans le sud de la Floride et ils aiment le football », a déclaré Lee dans une interview. « Le football est une classe d’actifs attrayante et bonne. »

Conway rencontre ses contacts à Miami Beach dans des endroits comme le célèbre steakhouse Prime 112 ou le Joe’s Stone Crab à proximité pour discuter des dernières nouveautés en matière de football. Il a également participé à l’achat de RWD Molenbeek.

« Il agit comme un ami », a déclaré Textor, qui vit sur l’île de Jupiter, au nord de West Palm Beach. « Il a été un excellent contact et m’a même accompagné en Belgique pour me présenter aux propriétaires de l’équipe. »

Défenseur du modèle de propriétaire de cross-club

Conway, Lee et Textor sont les partisans du modèle de propriété multi-clubs, qui gagne en popularité pour permettre aux stars de prospérer sans avoir à payer de lourds frais de transfert. Pacific Media a acquis des participations dans des équipes à travers l’Europe ces dernières années. Textor détient une participation dans Crystal Palace FC.

« Les Américains auront de plus en plus de clubs de football européens », a déclaré Conway. « Beaucoup aspireront à un modèle multi-clubs où si un club est en difficulté, un autre peut aider. »

Selon le Centre d’études du sport international (CIES), il existe environ 60 groupes multiclubs dans le monde, dont près des deux tiers étaient nouveaux en 2018. Les partisans de cette stratégie démontrent des synergies de coûts et le potentiel de contrats de sponsoring plus lucratifs. Les critiques, y compris l’organisation de supporters Supporters Direct Europe, disent que cela coupe la compétition et crée une équipe sans réelle chance de succès, ne nourrissant que les joueurs.

Voici les principaux investisseurs américains qui achètent du football européen.

John Textor, fondateur d’Eagle Football

Textor est le PDG de Facebank Inc et Forbes Magazine l’a surnommé un « gourou de la réalité virtuelle » en 2016. Il est représenté dans le football européen depuis 2021 avec sa participation dans Crystal Palace.

Sous la direction de Patrick Vieira, vainqueur de la Coupe du monde de France en 1998, l’équipe du sud de Londres a lentement acquis une réputation de football passionnant et peut désormais bénéficier du talent développé au RWD Molenbeek.

« Si vous voulez avoir une stratégie multi-clubs, vous avez besoin d’une piste de talents mondiale », explique Textor. « En Belgique, le niveau est très élevé. »

Eagle Textor Vehicles est également en pourparlers pour acquérir une participation minoritaire dans Benfica Lisbonne. En dehors de l’Europe, Eagle détient une participation de 90% dans le club de football brésilien Botafogo. La transaction de 330 millions de dollars a été finalisée cette semaine.

Paul Conway et Chien Lee, co-fondateurs de Pacific Media Group

Les avoirs de Pacific comprennent des actions dans les clubs américains de deuxième division Nancy en France et Barnsley FC en Angleterre, ainsi que Esbjerg fB au Danemark, FC Thun en Suisse et KV Oostende en Belgique.

Ancien banquier chez Oppenheimer & Co., Conway est un supporter à haute pression, qui a réussi dans la première division européenne. Le style de jeu uniforme permet aux joueurs de se déplacer facilement entre les clubs. Son équipe s’appuie fortement sur les données pour recruter et développer de jeunes talents.

Barnsley a raté la promotion en Premier League la saison dernière et lutte maintenant contre la relégation de la deuxième division. Nancy et Ostende sont également actuellement dans le bas de leur tableau en France et en Belgique.

Conway a de la patience. « Il y a des hauts et des bas à chaque saison », a-t-il déclaré. « Notre objectif est de développer le club de manière durable tout en étant un bon serviteur de la communauté locale. »

Josh Wander, co-fondateur de 777 Partners

Wander’s 777 a construit un portefeuille dans le sport qui comprend également des services de basket-ball et de streaming au Royaume-Uni. Selon son site Web, la société recherche une entreprise mal notée ayant des liens étroits avec les fans.

En septembre, 777 a acquis la plus ancienne équipe de football d’Italie, le Genoa CFC, en plus de sa participation minoritaire dans le Sevilla FC, l’une des équipes les plus titrées d’Espagne.

Wander connaît Conway et l’ancien propriétaire de l’AS Roma Jim Pallotta de Miami. Il a dit qu’il était actuellement en pourparlers pour acheter plus de clubs en Europe et ailleurs.

« C’est formidable pour la ligue lorsque des gens intelligents et honnêtes investissent dans le football à travers le monde », a-t-il déclaré.

Bien que la légende ukrainienne du football Andriy Shevchenko ait pris en charge Gênes l’année dernière, l’équipe n’a remporté qu’un seul match cette saison et se trouve dans la zone de relégation.

Randy Frankel, Josh Harris

Frankel de Miami a rejoint l’équipe de Conway en investissant dans le football européen. Par l’intermédiaire de Partners Path Capital, dirigé par l’ancien manager des Tampa Bay Rays Michael Kalt, Frankel a été impliqué dans les investissements de Pacific Media, notamment à Nancy et à Ostende.

« En ce moment, Pacific Media et nous sommes de bons partenaires », a déclaré Frankel, un ancien de Goldman Sachs, qui ne manque « pas » de personnes intéressées par d’autres accords avec le football européen. Il aime aussi le modèle multi-clubs, qui, selon lui, permet aux investisseurs d’apprendre beaucoup de différents pays et de leurs habitants.

Josh Harris, co-fondateur de la société de capital-investissement Apollo Global Management, a acheté l’année dernière une maison de luxe de 32 millions de dollars à Miami. Comme Textor, il siège au conseil d’administration de Crystal Palace. Harris a quitté Apollo l’année dernière après trois décennies de perte de promotion à la première place là-bas. Il est le co-fondateur de Harris Blitzer Sports & Entertainment, qu’il dirige avec David Blitzer de Blackstone.

(Bloomberg)