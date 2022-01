Jeunesse et jeux vidéo : un sur trois devant un écran trois heures par jour

(Teleborsa) – Parmi les jeunes joueurs 1 sur 3 passe plus de 3 heures par jour devant l’écran, pour certains jeux vidéo des enfants même des dieux régulateur d’humeur, un « lieu » pour socialiser ou une sorte de test pour faire ses preuves : 34,6% utilisent les jeux vidéo pour soulager l’ennui, 33,6% pour acquérir des compétences, et 11,2% pour créer des réalités parallèles, 20,6% pour rencontrer de nouvelles personnes.

Pour prendre une photo sur Jeu, une enquête récente menée par Di.Te. coopérer avec le portail Skuola.net présenté à l’occasion Cinquième fête nationale promu par l’Association nationale Di.Te. (Technology addiction, GAP, cyberbullying) qui maîtrisent le jeu sous tous ses aspects, avec concentrez-vous sur ceux en ligne.

« Les jeux vidéo sont aussi un moyen de découvrir une partie de vous-même »il presse Giuseppe Lavenia, psychologue, psychothérapeute et président de National Di.Te. Mais, ajoute l’expert, « que 7 % de l’échantillon aient passé plus de 8 heures est un fait qui devrait nous faire réfléchir. Les jeunes adultes ont cessé d’imaginer l’avenir depuis un certain temps, comme le montrent nos autres recherches, et que passer de longues heures à jouer à des jeux vidéo peut également signifier qu’ils essaient de s’isoler de vivre pleinement la socialité, préfèrent ceux médiatisés par les jeux vidéo, où ils peuvent également construire des images qui ressemblent davantage à ce qu’ils veulent ».

« Seulement moins d’un jeune sur 10 passer au moins 24 heures, toute la journée, chaque semaine à jouer à des jeux vidéo : des faits qui nous donnent une idée de comment le métavers n’est pas une vision du futur mais un réalité concrète pour beaucoup de nos garçons et filles. Parce que contrairement à la plupart des gens pensent, La passion du gaming n’est pas que masculine, bien au contraire », Afficher Danièle Grassucci, co-fondateur de Skuola.net.

D’autres données sans importance ont commencé à partir de l’évaluation d’impact que j’ai vécue des jeux vidéo sur l’engagement et la réussite scolaires ? Au total, 33,7 % du temps passé à jouer a aggravé leur intérêt pour l’école, 34,1 % ont affaibli leur engagement envers les cours de formation continue et 31,3 % ont réduit leur réussite scolaire. « Le risque est qu’à ce rythme, de plus en plus de jeunes partent l’école aussi à cause des jeux vidéo », Commentaires de Lavenia.