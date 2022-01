Mes, à la table de l’Eurogroupe aussi le noeud de la ratification : l’Italie est en retard (mais pas la seule)

Écouter la version audio de l’article

Après des mois d’être le sujet du débat public de haut niveau, le nœud politiquement diviseur à commencer par le mur érigé par Cinque Stelle et Lega, le fichier Mes après avoir navigué sous l’eau depuis la naissance du règne de Draghi refait surface à cette heure, même si ce n’est pas avec la pertinence et l’impact des médias assumé lors de l’exécutif précédent.

Avec une énergie élevée et une inflation galopante, la révision du pacte de stabilité et des unions bancaires, le processus de ratification du mécanisme européen de stabilité sera en fait l’un des principaux sujets de la première réunion de 2022 duEurogroupe, qui s’ouvrira dans l’après-midi du lundi 17 janvier à Bruxelles sous la présidence du ministre irlandais des Finances Danohoe. Le mécanisme européen de stabilité fournit une aide financière aux pays de la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés financières, avec une capacité de prêt pouvant atteindre 500 milliards d’euros.

Les débuts de quatre ministres

Le sommet de l’Eurogroupe – auquel participera le Conseil des 27 ministres des finances de l’UE, Ecofin, mardi 18 janvier – sera marqué par les débuts de quatre ministres (Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Luxembourg) et sera l’occasion d’analyser l’évolution de la reprise économique face à la nouvelle vague d’infections apparue que l’Europe tente de surmonter en limitant son impact sur les activités de production.

Non-ratification de la réforme du MES

Daniele Franco participe en Italie. Et le ministre de l’Economie sera invité à faire le point auprès de ses collègues de l’Eurogroupe sur l’épineuse question, à savoir la non-ratification par l’Italie des réformes du Mécanisme européen de stabilité. Ils l’attendent à Bruxelles en 2021, il n’est pas encore arrivé. L’Allemagne, la France et le Portugal étaient également absents. A Paris et Lisbonne, cependant, les ratifications sont en cours, tandis que pour finaliser la procédure, Berlin devra attendre l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Kharlsruhe, qui arrivera dans quelques mois. Après avoir conclu un accord politique au sein de l’Eurogroupe le 30 novembre 2020, Bruxelles attend que l’accord MES modifié entre en vigueur le 1er janvier 2022, une fois la ratification par l’ensemble des 19 États membres de la zone euro obtenue. Rien de tout cela n’est arrivé. À ce stade, l’objectif est que les nouvelles règles entrent en vigueur en 2022.

Clarification du ministre de l’Intérieur lors d’un Q&A fin décembre

En décembre, lors d’un discours de questions-réponses, Franco a déclaré que « le gouvernement a l’intention de soumettre le projet de loi de ratification à la Chambre et espère que le processus de ratification se déroulera comme prévu, sans compromettre le rôle important du Parlement ». À ce stade, la pression européenne pourrait accélérer le moment du cadeau. Et il n’est pas exclu que le législateur enregistre une nouvelle contestation, le pivot étant relancé entre la Lega et les M5.