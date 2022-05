Horacio Zeballos connaît l’image de Roland Garros

Le joueur de tennis de Mar del Plata et Marcel Granollers est la quatrième tête de série d’un important Grand Chelem qui se déroule en France.

Après n’avoir pas joué au Masters de Rome en raison d’une blessure, le Mar del Plata Horace Zéballos retour à la compétition et ce sera, ni plus ni moins, que dans Roland Garrosun Grand Chelem important qui a eu lieu en France et dans lequel il a fait partie du catalan Marcel Granollers la quatrième paire tête de série dans la catégorie double.

Horacio Zeballos est arrivé à cet événement après après avoir démissionné du Master de Rome minutes avant sa participation depuis, parce qu’il peut apprendre quel numérique, en chauffage ont contractures très fortes dans le dos ce qui le rendait incapable de bouger. Malgré les analgésiques et le travail dans la région, il n’y avait aucun moyen de se remettre de la situation et c’est pourquoi il s’est retiré du concours en Italie.

Déjà avec des problèmes physiques, le joueur de 37 ans de Mar del Plata connaît le tableau qui l’attend Roland Garros. Pour ses débuts en première mi-temps avec Granollers, il affrontera la France ce mercredi Ugo Humbert et Constant Lestienne.

Si la quatrième tête de série composée des numéros 6 et 7 mondiaux en double remporte une victoire, elle affrontera à 32 le binôme vainqueur dans les écluses entre les locaux Mannarino/Olivetti et Eysseric/Halys.

S’il n’y a pas eu de surprises lors des premiers jours du prestigieux Roland Garros, les loterie pour Horacio Zeballos et Marcel Granollers, il a été décidé que ce n’est qu’en huitièmes de finale qu’ils pourraient croiser la route d’un duo faisant partie des dix favoris pour soulever le trophée.

Actuellement, le joueur de tennis de Mar del Plata Horace Zéballos C’est dedans sixième place depuis Évaluation ATP en plusieurs modalités. Grâce à une carrière longue et réussie, il a amassé 18 doubles championnats, des titres qui le placent comme la modalité argentine la plus titrée de l’histoire du tennis.