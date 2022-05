Trophée Mario Ceccacci, la 33e édition débute le 6 juin

33ème édition de « Coupe Mario Ceccacci « . Le tournoi est une compétition historique à caractère régional dans laquelle certaines des principales réalités romaines et régionales du football sont organisées par Vis Aurélia entre Marco Ceccacci était le premier président. La compétition débutera le 6 juin avec des matches de groupe et se terminera le 25 juin avec la finale. Cette année, la catégorie qui tentera de remporter le trophée tant convoité est Moins de 17 ans . L’un des éléments innovants est que la 33e édition du match se déroulera sur une nouvelle génération de courts synthétiques, et non sur terre battue comme l’édition précédente. Idée de Quartier écologique le parrainage de tournois, c’est engager le monde du football à 360°, à travers le domaine professionnel, du domaine des jeunes à la réalité de l’amateurisme.

Le premier partenaire du District écologique, au niveau sportif, est Mon joueur de foot, le leader de la technologie appliquée au football. Grâce aux caméras « tactiques » qui seront installées d’un commun accord dans les zones et les structures faisant partie du projet.

« Nous avons décidé d’investir dans le football et nous pensons que, pour le faire de la meilleure façon possible, nous devons également entrer dans le monde de l’amateurisme.C’est ce qu’a dit le directeur marketing de l’Ecological District, Andréa Passeri, lors d’une conférence de presse de présentation du concours. « La Coupe Mario Ceccacci a été le premier tournoi que nous avons sponsorisé et, en plus de mon lien spécial avec Vis Aurelia, nous l’avons fait pour offrir une plus grande visibilité aux joueurs qui y joueront.« .

« Une catégorie spéciale pour le tournoi sera inscrite sur la plateforme My Soccer Player pour fournir toutes les données sur les joueurs et les équipes participant à la compétition.« C’est ce qu’il a dit Federico Besteghifondateur de la start-up My Soccer Player.