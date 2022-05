Le mouvement OUI va commencer à mourir avec l’élection d’Andrej Babi au Château, selon le politologue Sokol – Forum24

L’élection présidentielle sera le deuxième tiers du duel d’Andrej Babi contre les partis politiques classiques et normaux. Le premier tiers a été gagné par la politique normale, et vient maintenant le second ; y perdre serait une défaite politique et ne renforcerait certainement pas la coalition au pouvoir, a averti le politologue Petr Sokol dans un entretien avec FORUM 24.

Serait-ce un gros problème pour le gouvernement de Petr Fiala si Andrej Babi devenait président ?

Le fait que nous ayons un système parlementaire dans notre pays doit d’abord dire qu’il ne mettra pas en péril l’existence du gouvernement. Bien sûr, ce serait une défaite politique dans une certaine mesure. Même au moment de l’élection présidentielle, il semblera qu’il y aura des leaders de l’opposition d’un côté et des candidats de la coalition officielle, ou du moins de la coalition TOTAL, de l’autre, l’élection aura une touche française. En France, il est courant que les chefs de la majorité au pouvoir et les chefs de l’opposition se battent ensemble, et cela a un impact énorme sur la stabilité du gouvernement, mais nous avons un système constitutionnel différent, donc il ne dirigera pas directement. démission ou chute du gouvernement.

Mais si, par exemple, Andrej Babi veut ensuite nuire au gouvernement à la présidence, cette position lui donne certains outils pour le faire ?!

Je voudrais dire que le président tchèque est un plus-setter, parce que d’une part la constitution elle-même dans la plupart des cas ne lui donne pas beaucoup de pouvoir sur le gouvernement, mais il y a des endroits extraordinaires ou des éléments extraordinaires dans la constitution, alors qu’autrement . est vrai. Le chef de l’État a un pouvoir énorme en République tchèque lors d’un changement de gouvernement. Autrement dit, ce sera un problème pour la coalition au pouvoir si elle veut changer de ministre, comme nous l’avons vu sous l’administration du président Zeman, comment le président peut bloquer ou échanger des ministres de diverses manières. Si ce n’est pas pour la reconstruction, mais pour la formation d’un tout nouveau gouvernement sur le plan de base de la coalition, alors le président dans ce cas, hypothétiquement, Andrej Babi est un bâton constitutionnel très fort pour influencer la politique dans le pays. C’est une chose.

Ensuite, il y a les différentes nominations, la magistrature, la Cour constitutionnelle, et maintenant on voit dans le cas de M. Michel à la tête de la CNB comment le président peut influencer la Banque nationale tchèque, ou la composition de ses organes. La puissance est grande là aussi. Et puis il faut dire qu’il y a un certain pouvoir informel. On l’a revu de très près et notamment avec Miloš Zeman. Si le président est en fait l’adversaire du gouvernement, il peut saper le gouvernement dans les débats politiques, dans les luttes politiques, en disant que peu importe à quel point le président est constitutionnel ou non, son bureau a certaines perceptions des citoyens. , et donc, bien sûr, quand il s’apprête à dire quelque chose, cela est perçu par tout le monde non seulement comme l’opinion du courant politique qu’il représente, mais aussi comme quelque chose de supra-partisan.

Et cette combinaison ne serait-elle pas un gros problème pour le gouvernement, alors qu’Andrej Babi n’a pas seulement des pouvoirs présidentiels, mais aussi le plus grand parti à la Chambre des députés ?

Si Andrej Babi reste le leader du mouvement OUI, à la fois formellement et informellement, et coordonne ses activités avec l’opposition parlementaire, bien sûr l’opposition sera plus forte. Habituellement, le renvoi d’un projet de loi à la Chambre des communes retarde le processus législatif.

En revanche, le veto présidentiel entre guillemets dans la constitution tchèque est relativement faible, la Chambre des députés peut le passer outre à la majorité de ses membres. C’est-à-dire que si la coalition au pouvoir détient la majorité dont elle dispose actuellement, ce ne sera pas un gros problème. Il y aura un retard, mais pas de blocage. Bien sûr, si la majorité de la coalition gouvernementale actuelle se réduit, la combinaison président-opposants deviendra de plus en plus importante.

Lorsque vous évoquez le Conseil de la Banque nationale tchèque, la vie gouvernementale peut-elle devenir plus compliquée si nous imaginons que non seulement le gouverneur Michl en fera partie, mais que le reste du conseil d’administration soutiendra également le président Babi ?

Bien sûr, à une époque de forte inflation en Europe et de chiffres record dus aux finances de Pig dans l’administration précédente, dans une telle situation, le gouvernement sera confronté au fait que si CNB est entre les mains de l’ami Andrej Babi, c’est la même chose que ami de l’inflation, encore une fois entre guillemets, la CNB peut jeter le bâton au gouvernement et orienter l’économie dans une direction qui nuira à la société, mais certaines personnes l’associeront au gouvernement, même si ce n’est pas le cas.

Et quelles sont les options de légitime défense du gouvernement si le président, le cas échéant, utilise sa position directement contre le gouvernement et a un combat politique avec lui ?

Dans un premier temps, je dirais défendre et défendre la position constitutionnelle, car, d’autre part, la constitution d’Andrei Babis ne lui interdit pas de jouer le rôle de leader de l’opposition. Il faut dire publiquement qu’après l’introduction malheureusement des élections directes, le président tchèque ne sera plus jamais partisan, et Andrej Babi le sait bien. Cela ne peut être contré qu’avec une coalition unie. En revanche, si Andrej Babi est élu, paradoxalement, cela pourrait amener la coalition gouvernementale à se serrer les coudes, car il aura des adversaires de poids qui ne lui apporteront rien de bon. De ce point de vue, la coalition et le président Andrej Babi peuvent durer toute une vie. En fait, peu importe qui est le président.

Vous dites persister, mais cela ne peut pas compromettre le succès de la coalition gouvernementale aux prochaines élections et son fonctionnement futur, c’est-à-dire qu’elle survivra, mais en même temps la combinaison du président et du mouvement OUI et de très bonnes relations publiques le détruira-t-il dans le marketing ?

Je reviens à ce que j’ai montré précédemment. La question est de savoir si Andrej Babi en tant que président sera toujours intéressé par le mouvement OUI et à quoi ressembleront les prochaines élections législatives, car jusqu’à présent, il s’avère que toutes les élections auxquelles Andrej Babi n’a pas directement participé, c’est-à-dire toutes sauf celles parlementaires, ne sont pas aussi grands que le DPR. Cela signifie que le mouvement OUI perdra un politicien fort. Hypothétiquement, si Andrej Babi se rendait à Castle et cessait d’être président du mouvement YES et ne pouvait pas devenir candidat au poste de Premier ministre, alors tous les autres candidats du mouvement, comme on dit, seraient beaucoup plus faibles. Il y a des exemples de l’ancien parti tsariste en Bulgarie ou d’autres partis d’une seule personne, quand après le départ du chef qui a fait le parti et dont l’histoire était basée sur son soutien électoral, ils ont commencé à dépérir et à endurer dans une certaine mesure affaiblissant une période . , donc je serais très optimiste, d’un point de vue mouvement, OUI non. Je pense que le mouvement OUI va doucement commencer à mourir en votant pour Andrej Babi au Château.

Pensez-vous que tout cela est suffisant pour motiver le gouvernement ou la coalition TOTAL à produire un couple fort de candidats à la présidentielle et à la vice-présidence, ou sont-ils moins motivés, car pour les raisons dont vous parlez, ce n’est pas le cas. menacer le gouvernement ?

Pas mortel, mais dangereux. C’est-à-dire que la motivation est certaine, car je crois que l’élection présidentielle sera le deuxième tiers de la lutte d’Andrej Babi contre les partis politiques classiques et normaux. Le premier tiers a été gagné par la politique normale et maintenant le second arrive. Et y perdre serait une défaite politique et ne renforcerait certainement pas la coalition au pouvoir, donc je pense que l’intérêt est énorme pour trouver un candidat qui battra Andrei Babi.