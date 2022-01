Genshin Impact sur testa –Multiplayer.it

Indonésie a publié classement des jeux les plus tweetés en 2021 , ou le plus souvent cité dans les messages confiés aux réseaux sociaux populaires, avec Genshin Dampak Impact qui est de loin la plus étendue.

A noter également que les pays qui tweetent le plus de messages sur les jeux vidéo sont le Japon en tête et suivi des Etats-Unis, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, du Brésil, des Philippines et de l’Indonésie, alors que les premiers pays européens à arriver n’arrivent qu’en huitième position. et neuvième. avec l’Angleterre et la France, tandis que l’Inde a fermé le top dix.

2021 est une autre année record pour Twitter ainsi que pour les jeux sur le réseau, avec plus de 2,4 milliards de tweets liés aux jeux vidéo au cours de l’année, soit une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente, atteignant un record absolu au dernier trimestre 2021.

Compris entre jeu télévisé le plus tweeté cette année, l’E3 2021 a été le plus discuté sur Twitter, suivi des Game Awards 2021 et Xbox Game Showcase 2021.