Biathlètes à la recherche d’une forme olympique | Radio Bielefeld

Oberhof (dpa) – Erik Lesser aurait même pu gagner, mais a définitivement obtenu une place sur le podium. Mais au lieu de vraiment se récompenser pour ses performances améliorées, il n’a pas suffi au Thuringien d’atteindre le sommet à l’issue de la coupe du monde de biathlon à domicile à l’Oberhof.

Deux séries de pénalités ont permis au joueur de 33 ans de revenir au huitième rang en poursuite sur le dernier tir. Même s’il s’agissait de son meilleur résultat hivernal pour le vétéran quatre semaines avant les Jeux olympiques de Pékin, la performance de Lesser était emblématique de la performance des poursuivants à ski allemands juste avant l’apogée.

« Je ne veux pas me cacher, me battre pour chaque coup et m’en inquiéter », a déclaré Lesser, qui vient de rencontrer la norme olympique vendredi soir: « Je voulais me lever et jongler avec tout avec malice. En fait, j’ai eu un bon coup, mais ils l’ont raté. »

Les femmes inquiètent

Avec une place dans le top dix, Lesser and Co. parfois à peine, mais ce n’était pas suffisant pour un podium à Rennsteig. Cependant, l’apparence parfois très faible des femmes suscite des inquiétudes, seule la héroïne locale Vanessa Voigt pouvant se contenter de deux douzièmes places.

Même lors de la première Coupe du monde cette année-là, il était rare de combiner une solide performance sur la piste avec une performance sans faille sur le pas de tir. La 26e place au sprint et la 41e à la course de chasse de l’ancienne championne du monde Denise Herrmann, ce qui est complètement hors de propos, est symbolique. Marte Olsbu Röiseland de Norvège célèbre une double victoire.

Il faut du courage pour prendre des risques

« Il faut prendre des risques », a déclaré l’entraîneur national Mark Kirchner. Il n’y a donc pas de critique de Lesser. Il était juste de maintenir la pression sur la concurrence en tirant vite. Kirchner a souligné qu’il n’y a actuellement aucune alternative à une telle attaque, étant donné les niveaux accrus d’hommes et de femmes.

« Que les conditions soient mauvaises ou non, il n’y aura plus de magie. Il n’y a plus rien à craindre, que ce soit 100 % ou zéro, tout ou rien », a déclaré Kirchner. Et Roman Rees a été le meilleur dans la chasse, terminant sixième. Après avoir terminé cinquième au sprint, trois erreurs de tir dans la victoire du Français Quentin Fillon Maillet étaient de trop pour créer le podium tant convoité. « Je suis toujours très satisfait, ça me motive beaucoup », a déclaré le joueur de 28 ans.

Samedi, elle a terminé sixième de la répétition générale olympique du relais mixte. « Nous ne sommes pas loin du podium », a déclaré sa coéquipière Vanessa Hinz. Le quatuor avec Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt et Hinz n’était qu’à 9,4 secondes de la troisième place après un total de six tours de réserve. Le déficit sur les champions du monde de Norvège est une défaite de 2:10,7 minutes à Rennsteig. La Biélorussie est deuxième devant la France dans la formation B.

Qui ira à Pékin ?

Dans quatre semaines, la compétition débutera le 5 février à Pékin aux Jeux olympiques. Il y a de fortes chances que l’équipe allemande change à nouveau d’ici là. Denise Herrmann est épargnée, Franziska Preuß est absente de l’Oberhof avec une blessure au pied et pourrait revenir à Ruhpolding la semaine prochaine. Johannes Kühn, jusqu’ici le seul vainqueur de la saison, pourrait également débuter.

Jusqu’à présent, cinq hommes chez Lesser, Kühn, Rees, Doll et Philipp Nawrath et quatre femmes chez Herrmann, Preuss, Hinz et Voigt ont atteint les normes olympiques requises. Au cours de la semaine à venir à Ruhpolding, les classements nationaux complexes décideront si Kirchner peut amener cinq ou six athlètes à la fois.

Surtout avec les femmes, cependant, personne ne force. Franziska Hildebrand, 34 ans, a eu sa chance à l’Oberhof en simple mixte non olympique. Avec Lesser, il a longtemps mené samedi, car trop d’erreurs de tir suffisaient juste pour la septième place.

