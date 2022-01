être aveugle contribue à rendre les jeux vidéo adaptés à tous

Cole, originaire de la ville de Columbus dans l’Ohio aux États-Unis, il a perdu la vue alors qu’il n’avait que deux mois. Dès son plus jeune âge, il s’est toujours intéressé aux jouets ou aux jeux qui pouvaient parler ou émettre des sons, car ils lui permettaient d’interagir avec eux. Au fil du temps, il a commencé à « bricoler » avec des jeux vidéo, découvrant qu’il pouvait apprendre des effets sonores et des motifs, construisant ainsi une carrière autour de sa passion.

Au cours de l’interview, Cole a déclaré que lorsqu’il a approché les développeurs de jeux vidéo dans le but de les rendre plus accessibles aux malvoyants, Beaucoup de rires. Même face à l’adversité réelle, elle n’a pas abandonné, réussissant à devenir une consultante en accessibilité à succès. En utilisant divers effets sonores et signaux audio, Cole peut jouer à des jeux qui étaient autrefois considérés comme impossibles pour les aveugles. « Je réfléchissais toujours à la façon dont le jeu pourrait être amélioré, comment je pourrais le rendre plus accessible à moi ou à la communauté des malvoyants dans son ensemble. »

Son amour des jeux vidéo a commencé dans sa jeunesse, après une blague de son frère aîné, persuadé qu’il avait terminé Super Mario Bros. tout seul.. « J’ai fait une sorte de serment. Un serment qu’un jour je finirais le match sans son aide », a déclaré Cole. Il a finalement réussi à tenir sa promesse et a depuis fait de son amour des jeux vidéo un métier, a même travaillé comme consultant pour le célèbre Naughty Dog. Sa contribution la plus notable était en fait sur Le dernier d’entre nous : 2e partie, qui a remporté plusieurs prix pour son accessibilité et sa conception audio.

Le développeur affirme qu’il voit un avenir beaucoup plus brillant pour les joueurs comme lui. « L’accessibilité dans son ensemble devient une partie beaucoup plus importante du débat sur le développement futur des jeux vidéo. Je pense qu’une nouvelle ère est sur le point de commencer, où tout le monde pourra jouer aux mêmes jeux que tout le monde, et personne ne connaîtra jamais à nouveau. exclu. Je pense que c’est le véritable avenir.

