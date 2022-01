Actualités de France et de la Région

Marcos Limonti/Session Franca Basquete

Lucas Mariano, lors du match contre Rio Claro disputé cette saison

Le pivot Lucas Mariano, de Sesi Franca Basquete, a été testé positif au coronavirus après le match contre l’équipe de São Paulo, qui s’est déroulé samedi dernier, 8. L’information a été publiée par l’équipe sur ses réseaux sociaux ce soir de mercredi 12 In For le dossier, Sesi Franca a déclaré que le pivot et les autres athlètes de l’équipe subiront un nouveau test. La commission technique évaluera quels joueurs peuvent jouer pour la Super Coupe 8. Ce championnat réunit les huit meilleures équipes de la première phase de la NBB (Novo Basquete Brasil). Le premier match de la Franca Session sera contre Caxias do Sul, à 12h00 ce dimanche 15, à Ginásio do Pedrocão, à Franca. Si on ne peut pas compter sur Lucas Mariano, l’équipe perd le panier NBB. Les pivots ont récolté en moyenne 19,6 points par match et ont été un élément clé de la campagne parfaite de Session Franca lors de la première phase, avec 16 victoires en 16 matchs joués.