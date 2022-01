Le vérificateur demande à YouTube d’agir en cas de désinformation incontrôlée

San Francisco. Plus de 80 organisations de vérification des faits ont demandé à YouTube de répondre à ce qu’ils disent être la désinformation qui sévit sur la plate-forme.

Dans une lettre à la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, publiée mercredi, les groupes ont déclaré que la plate-forme vidéo appartenant à Google est « l’un des principaux canaux de désinformation et de désinformation au monde ».

Les efforts de YouTube pour résoudre le problème, disent-ils, se sont avérés insuffisants.

« Ce que nous n’avons pas vu, c’est beaucoup d’efforts de la part de YouTube pour mettre en œuvre des politiques qui résolvent le problème », indique la lettre. « Au lieu de cela, YouTube permet à sa plate-forme d’être utilisée comme une arme par des acteurs sans scrupules pour manipuler et exploiter les autres, et pour organiser et collecter des fonds. »

Le problème, notent les groupes, est particulièrement répandu dans les pays non anglophones et dans l’hémisphère sud.

Ces groupes sont membres de l’International Fact-Checking Network et comprennent l’organisation Rappler aux Philippines ; chèques africains; Science Feedback, de France, et des dizaines d’autres organisations. Ils ont fustigé YouTube, soulignant que cela limitait la discussion sur la désinformation à une « fausse dichotomie » de savoir s’il fallait ou non supprimer du contenu.

Afficher des informations vérifiées est plus efficace que supprimer du contenu, écrivent les vérificateurs.

Ils proposent que YouTube se concentre sur la fourniture d’un contexte et de clarifications « clairement superposés » sur les vidéos. Ils ont également appelé les plateformes à prendre des mesures contre les récidivistes et à intensifier leurs efforts contre les fausses informations qui sont dans des langues autres que l’anglais.

Dans un communiqué, la porte-parole de YouTube, Elena Hernandez, a déclaré que la société avait « investi massivement dans des politiques et des produits dans tous les pays dans lesquels nous opérons pour connecter les gens avec un contenu faisant autorité, réduire la propagation de fausses informations douteuses et supprimer des vidéos ». qui a enfreint les règles.

Il a noté que la vérification des faits est « un outil important pour aider les gens à prendre leurs propres décisions éclairées », mais a ajouté qu’il s’agissait « d’une pièce d’un puzzle beaucoup plus vaste pour lutter contre la propagation de la désinformation ».