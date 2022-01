Enquête ouverte de Christian Martin auprès des supporters français : quelle équipe argentine est la plus célèbre ?

Écrivain d’histoire Christian Martin continue à Paris avec la couverture journalistique de l’arrivée du footballeur Lionel Messi au Paris Saint Germain (PSG). Deux jours après la présentation de « La Pulga », « Messimania » continue en France et se mesure au nombre de maillots vendus : Depuis hier, 832 000 maillots du PSG avec l’inscription Messi et le numéro 30 ont été envoyés.

C’est pourquoi le centre de ce qui se passe dans la capitale française, outre le centre d’entraînement de l’équipe, est une boutique du PSG située dans la rue symbolique Champs Élysées. Là, des dizaines de fans se trouvaient alors que Martin travaillait pour le programme argentin « ESPN F90 ».

Pour sortir du sujet de Messi, le chauffeur Sébastien Vignolo Il a demandé à Martin de faire aligner les fans au magasin de l’équipe de football argentine qu’ils connaissaient. Affirmé être un fan de River, journaliste de LN+ a demandé à deux fans s’ils savaient « à la meilleure équipe du monde, River Plate ». La surprise a été qu’aucun d’entre eux n’a pu nommer l’équipe argentine.

Cela a irrité Vignolo, qui critique la direction actuelle grand-père, et attribuant le manque de connaissances des répondants à la négligence du marketing local par les managers argentins.

Les personnes suivantes interrogées par Martin ont pour la plupart répondu par Boca Juniors et un est mentionné Carlos Tévez, une figure xeneize qui a quitté cette année son club préféré. Même un fan français du Maroc nommé Moyen Rosaire vous Arsenal.

Enquête de Christian Martin auprès des supporters français : quelle équipe argentine est la plus connue ?

Cependant, Vignolo et compagnie, y compris Oscar Ruggeri, a laissé l’impression que le football argentin est inconnu du monde : « Nous avons (Diego Maradona, nous avons Messi et les gens ne connaissent pas le football argentin. C’est très grave », a plaidé le présentateur de télévision, reprochant cela aux dirigeants de clubs argentins : « ils ne donnent pas la balle au marketing. Nous avons mille ans de retard. Les joueurs veulent aller vite, ils tournent une vidéo et s’enfuient. Garçon : C’est sérieux. Ils ont fait venir des joueurs argentins, les meilleurs du monde avec un entraîneur argentin et ils ne connaissaient pas l’équipe argentine.« .

Pendant ce temps, « Cabezón » se plaint que « deux des meilleurs au monde » (par Diego Maradona et Messi) sont argentins et même ainsi, les fans internationaux ne connaissent pas le club de la ligue locale.