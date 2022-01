João Rendeiro détenu au lit complet en Afrique du Sud : A réagi surprise, il ne s’y attendait pas – Banque & Finance

João Rendeiro, qui attend un mandat d’arrêt international, a été arrêté ce samedi 11 décembre en Afrique du Sud, a indiqué le directeur national de la police judiciaire (PJ). L’ancien banquier dormait dans un hôtel cinq étoiles à Durban. « Il a été surpris parce qu’il ne s’y attendait pas », a déclaré Luis Neves.

Le directeur national de la PJ a déclaré que João Rendeiro avait été arrêté aujourd’hui à 7h00 (5h00 à Lisbonne) en République d’Afrique du Sud, où il est arrivé le 18 septembre, ajoutant que l’ancien banquier avait réagi avec surprise à la détention « parce que je n’ai pas ne t’y attends pas. » « .

L’objectif est désormais de « décider de l’exécution de l’arrestation » de l’ancien banquier, a déclaré Luís Neves, lors d’une conférence de presse, au siège de la PJ, à Lisbonne, ajoutant que l’ancien banquier comparaîtra devant le tribunal dans les prochaines 48 heures. .

Interrogé sur la date à laquelle il devrait entrer au Portugal, le directeur national de la PJ a déclaré que « c’est une question qui est désormais laissée aux autorités judiciaires de la République d’Afrique du Sud ».

Concernant la réaction de João Rendeiro lors de son arrestation, il a déclaré qu’il « avait réagi surpris parce qu’il ne s’y attendait pas ».

« João Rendeiro a dit qu’il n’est pas en fuite malheureusement, du moins, car certains endroits sont connus, certaines villes où il se cache et rendent difficile cette détention », a-t-il souligné.

S’il n’est pas en fuite, « il a juste besoin de dire où il se trouve et de prendre l’initiative », a-t-il dit, révélant que João Rendeiro n’a utilisé aucun déguisement, « mais il est très prudent et ne se déplace pas librement à cause de ses intentions, bien sûr. , dans ce pays ».

Lors d’une conférence de presse, le directeur national de PJ a rendu compte des démarches entreprises jusqu’à l’arrestation de l’ancien banquier, précisant que le départ du 14 septembre de la « personne recherchée » du Royaume-Uni était exclu.

« Nous avons des informations et des perceptions sur l’endroit où il s’est rendu pour rejoindre la République d’Afrique du Sud » et « nous avons réussi à raccourcir le chemin pour retrouver cette personne », a-t-il souligné.

« João Rendeiro est entré en Afrique du Sud le 18 septembre, ce qui signifie que lorsque sa femme a été arrêtée, elle a été désignée comme pays de destination et le pays dans lequel elle se trouverait est une information que nous avons depuis longtemps, ce qui est certain que nous sommes également recueillir des informations qu’il peut y avoir des sorties et des entrées dans les pays frontaliers », rapporte Luís Neves.

La police judiciaire est en contact avec des collègues, au siège de la coopération policière internationale, en Afrique du Sud, avec lesquels il a travaillé et, en plus de délivrer un mandat d’arrêt, un document a été délivré par le bureau du procureur général pour soutenir la autorisation d’extradition. plus tard, lorsqu’il a été arrêté.

Dans la semaine du 20 au 24 novembre, PJ a rencontré ses partenaires et les hauts responsables de la police de la République d’Afrique du Sud, où ils ont expliqué « l’importance et la gravité des crimes commis par cet homme ». .

« Nous avons eu une réponse rapide de ce haut responsable de la police centrale qui nous a informés qu’il ferait tout son possible pour pouvoir détecter et détenir cette personne, ce qui s’est passé aujourd’hui à 7 heures du matin en République d’Afrique du Sud », souligne Luis Snow.

Maintenant, a-t-il poursuivi, le mécanisme légal de présentation des détenus aux autorités judiciaires va se mettre en place.

« Nous insisterons sur le fait que cet homme avait une grande capacité économique et que cette capacité économique lui a donné une grande mobilité et évasion » comme il l’a lui-même reconnu publiquement, a-t-il dit, étant donné que João Rendeiro n’avait aucune intention de se présenter « aux autorités portugaises ou à Cour portugaise ».

Luís Neves a assuré qu’ils feraient tout pour « la justice dans cette dernière partie ».

« L’enquête est la nôtre » il y a « quelques accusations par le parquet, il y a plusieurs condamnations et bien sûr ces condamnations sont des décisions d’emprisonnement ou de respect des peines et c’est ce que nous voulons faire », a-t-il souligné.

João Rendeiro, qui a été condamné le 28 septembre à trois ans et six mois de prison dans une affaire de fraude qualifiée, se trouve à l’étranger et dans des conditions incertaines, est en fuite devant le tribunal.

Les autorités portugaises ont émis deux mandats d’arrêt, européen et international, contre l’ancien président du BPP, afin que l’ancien banquier se conforme à l’acte de détention préventive coercitive.

La faillite de BPP, une banque dédiée à la gestion de fortune, s’est produite en 2010, à la suite de l’affaire BPN et d’autres scandales bancaires portugais.

BPP a engagé plusieurs procédures judiciaires, qui ont impliqué des actes criminels qualifiés de fraude, de falsification de documents et de falsification informatique, ainsi que d’autres procédures liées aux amendes infligées par les autorités de contrôle bancaire.

