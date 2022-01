Draghi et Macron signent l’accord du Quirinal : « L’Italie et la France sont plus proches »

Écouter la version audio de l’article

Le Premier ministre Mario Draghi et le président français Emmanuel Macron signent Accord du Quirinal en présence du chef de l’Etat Sergio Mattarella lors d’une cérémonie tenue au Colle L’accord de coopération renforcée entre les deux pays a été suivi d’une poignée de main entre Draghi et Macron puis, intense et prolongée, entre le président français et le chef de l’Etat. Du côté italien, le traité, comme prévu par la Constitution, a été signé par le Premier ministre, Mario Draghi, mais le siège et le nom choisis pour finaliser le nouveau traité devaient refléter la nature extraordinaire des relations entre Rome et Paris – prêtes à résoudre certains des malentendus à l’avenir, puis -, et à ressusciter le traité de l’Elysée qui, en 1963, a rapproché la France et l’Allemagne. Le texte sera ensuite soumis à la ratification du Parlement.

Draghi : traité historique du Quirinal, rapprochement Italie-France



« L’accord de coopération renforcée signé ce matin marque un moment historique dans les relations » entre l’Italie et la France, « à partir d’aujourd’hui nous sommes encore plus proches », a déclaré le Premier ministre Mario Draghi lors d’une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron après la signature de l’accord. Et encore : « Nous, Italie et France, partageons plus que des frontières, notre histoire, notre art, notre économie et notre société sont intimement liés depuis un certain temps. Les institutions que nous avons l’honneur de représenter sont fondées sur les mêmes valeurs républicaines, sur le respect des droits humains et civiques, sur l’européanisme ».

« L’Italie-France, poussées à accélérer l’intégration européenne »

Draghi, rappelant lors de la conférence de presse de Valeria Solesin (« tuée avec de nombreux Français et jeunes d’autres pays dans le lâche attentat » du Bataclan à Paris il y a six ans) a souligné que « notre souveraineté, comprise comme la capacité à diriger l’avenir comme nous le voir, le vouloir, il ne peut être renforcé que par la gestion conjointe des défis communs. Nous voulons soutenir et accélérer le processus d’intégration européenne ». Et il a annoncé que « aujourd’hui même un accord de coopération spatiale entre l’Italie et la France, résultat d’intenses négociations qui ont abouti à cette heureuse issue ».

« Fonction publique italo-française et unité chez les migrants »



« Ces derniers mois, les relations entre l’Italie et la France se sont resserrées. Nous travaillons ensemble sur les questions les plus importantes pour nos pays, nous formons la fonction publique italo-française, des comités de coopération transfrontalière, nous reconnaissons la nécessité de politiques de gestion des flux migratoires partagés par l’Union européenne sur la base des principes de solidarité et responsabilité », a-t-il ajouté. Le Premier ministre Mario Draghi lors d’une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron après la signature de l’accord.

« inévitable d’améliorer les règles budgétaires de l’UE »



Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre italien a également déclaré que «les règles budgétaires qui étaient en vigueur jusqu’à la pandémie, même alors, n’étaient pas suffisantes, c’étaient des règles procycliques qui, à certains égards, ont exacerbé le problème au lieu d’aider à le résoudre. La révision est nécessaire, aujourd’hui est inévitable », notamment parce que « sans un soutien fort, nous ne traverserons pas la pandémie, nous ne réussirons pas ». D’où l’appel à « améliorer le passé » et « concevoir l’avenir » avec de nouvelles règles. doit être fait avec l’UE et les pays doivent se doter des outils qui les rendent plus forts dans ces discussions : ainsi l’Italie et la France veulent continuer ».