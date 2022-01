Gouvernement : une aide de 270 millions d’euros pour le sport italien, en France un milliard seulement pour le football | Première page

Appel sportif, le gouvernement répond. 270 millions d’euros alloués dans le prochain décret de remise à niveau. La majeure partie (200 millions) sera utilisée par la société qui gère l’usine pour surmonter augmentation des factures d’électricité et de gaz. Pour les soins de santé coûte 50 millions, en plus de ceux déjà prévus et en cours de décaissement : 86 millions, dont 56 millions pour le football et 5 millions pour la Serie A. Toutefois, les fonds ne seront accordés qu’aux clubs dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 millions par an, donc tous les grandes équipes de Serie A resteront sur la touche. Les 20 millions restants seront alloués à crédit d’impôt sur le mécénat, limité aux trois premiers mois de 2022.

En France, l’intervention de l’État est beaucoup plus massive : 8 milliards d’euros dans les boissons pour sportifs, dont un milliard va au football. Nombre total de clubs dans Ligue 1 ils ont obtenu 48 millions de subventions non remboursables, 200 millions d’impôts annulés et 687 millions de prêts à 1 % d’intérêt. En septembre dernier, le budget du ministère français des sports a augmenté de 22 % pour atteindre 987 millions d’euros.

Le président du Coni, Giovanni Malagò, a annoncé qu’il enverrait une lettre à la vice-ministre des Sports, Valentina Vezzali pour appeler à une intervention immédiate : « Les activités sportives de notre pays ont vu un peu de lumière et aujourd’hui elles se retrouvent face à un gouffre sans fond et à la peur de ne pas réussir. Tout le monde a besoin d’aide, plus on est âgé, plus on a de problèmes, commencer avec le ballon de l’équipe de football. Il y a beaucoup de problèmes sur la table, tout d’abord il y a la question de l’énergie chère et des grosses factures. Je ne parle jamais de politique, je pense juste que de notre point de vue, tout est différent de l’actuel. billet Mattarella-Draghi nous a manqué quelque chose ».

« Je suis à risque de thrombus et d’accident vasculaire cérébral en raison de graves problèmes cardiaques. Le 24 décembre, j’ai eu une chirurgie oculaire mineure prévue à l’hôpital, ils ont découvert que j’avais de graves complications cardiaques. J’ai une arythmie auriculaire, une fibrillation. Parce que je suis bradycardie, je ne le sens jamais. J’ai pris conscience des risques encourus lorsque, après l’opération, au lieu de démissionner, ils ont décidé de passer un électrocardiogramme. Ils m’ont prescrit des médicaments, en vacances je peux tout faire, mais avec prudence. Et le diagnostic est confirmé. J’ai eu ce problème, maintenant je ne l’ai plus mais le problème est de comprendre pourquoi. Dans 75 % des cas, en raison d’un stress excessif, 24 % d’une maladie coronarienne, 1 % pourraient avoir une myocardite, mais ont été exclus du test. Le vaccin que j’ai fait était bon. »