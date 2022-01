Rudy Gobert, joueur de l’Utah Jazz : « Je vis mon meilleur moment en NBA » | sport

Le Français Rudy Gobert, bastion des Utah Jazz et meilleur rebondeur de la NBA, a intensifié ses performances et son leadership cette saison pour atteindre sa meilleure version de la ligue, a déclaré Pivot dans une interview à l’AFP.

Comment évaluez-vous la première partie de la saison Jazz ?

« Nous avons bien commencé le championnat (actuellement quatrième de la Conférence Ouest). Le but est de profiter de la phase régulière pour progresser et atteindre les playoffs armés et au mieux de leur forme. »

Pensez-vous que l’équipe progresse ?

« Je pense que nous avons mûri, nous avons fait un pas en avant en attaque. Le ballon circule mieux… Il faut répéter cette bonne habitude le plus souvent possible. Ensuite, défensivement, il y a eu des moments où on a été un peu moins bons. Il faut comprendre que cet effort doit être collectif. Cela fera de nous une meilleure équipe, car nous savons que nous marquerons des buts quoi qu’il arrive ».

Il avait demandé à ses coéquipiers de se sacrifier davantage en défense. Vous sentez-vous de plus en plus comme un leader ?

« J’essaie de faire tout ce que je peux pour aider cette équipe à être la meilleure. Quand on regarde le talent là-bas, c’est dommage de dire que nous n’avons pas réalisé notre plein potentiel. Alors j’essaie de motiver tout le monde et surtout de donner l’exemple. »

Le fait d’avoir à vos côtés un triple meilleur défenseur de la NBA fait-il croire à vos coéquipiers que vous pouvez faire le travail vous-même ?

« C’est humain de penser ça, hein. Quand on a beaucoup de talent, parfois on peut se détendre et penser que le talent suffit. Tenir bon, s’entraider, ça doit être une seconde nature. »

Il a raté cinq matchs à cause du coronavirus et Utah souffre beaucoup. Beaucoup de gens réalisent son importance.

« Oui. Quand je ne suis pas sur le terrain, c’est quand les gens voient ce que j’apporte à l’équipe, plus que quand je joue (rires). Ça permet aussi aux jeunes joueurs de prendre des minutes, d’apprendre et de montrer. Ces moments difficiles vont être utile. . nous sommes à long terme. .

Il paraît que ça n’a jamais été aussi fort…

« Oui, c’est aussi mon impression. Je pense que nous regardons actuellement le meilleur Rudy Gobert. J’ai franchi le seuil et c’est le résultat d’un travail technique, physique et mental, sans aucune distraction. Mais j’ai encore une grande marge de progression. . »

Vous êtes également maintenant plus impliqué dans l’attaque.

« Les JO (la France a obtenu une médaille d’argent à Tokyo-2020) y contribuent, ainsi que mon travail au quotidien. Je sens que mes coéquipiers me recherchent de plus en plus et je dois justifier cette croyance. Ils J’ai compris à quel point je peux être dominant, non seulement avec ma présence mais aussi avec le ballon dans mes mains. Et je sais que je peux porter beaucoup plus. C’est très excitant pour moi.

Tu es actuellement le meilleur rebondeur de la NBA (15,2 rebonds par match) Est-ce ton objectif, en plus du quatrième prix de meilleur défenseur de la saison ?

« Pas vraiment. Les statistiques donnent une image plus claire de ce que vous faites sur le terrain, mais il y a d’autres choses que j’ai faites qui ne sont pas apparues. Communication, écrans pour donner plus de feu à mes coéquipiers, intimidation des adversaires. … Certains d’entre eux m’ont dit qu’il n’y a qu’un seul joueur dans la ligue qui les oblige parfois à changer leur façon de jouer offensivement. J’ai aussi l’impression d’avoir amélioré mon anticipation. J’ai pu sortir de ma zone de confort, je me sens à l’aise de rester dans n’importe quelle position.

Pensez-vous que sa performance lui vaudra son troisième choix consécutif pour le match des étoiles le 20 février ?

« Je l’espère ! C’est un honneur de revenir et de représenter la France parmi les meilleurs joueurs du monde. »