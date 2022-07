Selon certaines informations, White Ballet a reçu de précieux nouveaux renforts. L’international français Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid. Selon toutes les informations, le transfert a été convenu verbalement et une confirmation officielle attend.

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, âgé de 22 ans, est recherché à la fois par Liverpool et le PSG, qui a proposé l’offre la plus élevée. Selon les journalistes Fabrice Romano Cependant, Tchouaméni lui-même ne voulait rejoindre que le Real et il a conclu un accord avec le club avant la finale de la Ligue des champions.

Basé sur Athlétisme si l’étoile montante s’installe en Espagne pour 85 millions de livres, c’est 2,47 milliards de couronnes. Le transfert a apparemment été confirmé par un accord verbal et sera officiellement confirmé dans les heures qui suivent, une fois les procédures standard terminées.

​Tchouaméni a débuté sa carrière professionnelle à Bordeaux, d’où il s’est installé à Monaco en janvier 2020. L’année suivante, il remporte le prix du meilleur jeune joueur de l’année en Ligue 1 française. En septembre dernier, il a fait ses débuts en équipe nationale, où il s’est bâti une position solide en 10 matchs disputés. Il a disputé 50 matchs dans des ligues, coupes et compétitions européennes cette année et a marqué 5 buts.

Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions cette année. Regardez le dernier extrait du match de Liverpool :

