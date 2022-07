Grand magasin à Prague. Wood & Company achète un immeuble de bureaux

L’immeuble de bureaux Green Point à Smíchov Prague, où plusieurs voies de circulation importantes tournent, a un nouveau propriétaire. Le groupe d’investissement tchèque Wood & Company inclut dans son portefeuille un bâtiment ovale de huit étages avec des colonnes de succursales proéminentes, situé dans des endroits très complexes. Il s’agit du dixième bâtiment de son sous-fonds de bureaux et du troisième à Prague. Le vendeur est la société néerlandaise Ronaldsay BV

Il n’y a aucune information officielle sur le montant que Wood & Company a payé pour les points verts. Selon les informations de CzechCrunch, il s’agit d’une transaction de moins de dizaines de millions d’euros, soit à peu près au milieu de centaines de millions de couronnes. L’immeuble de bureaux de Smíchov fera partie du sous-fonds Office, qui a été créé en 2017 et offre aux investisseurs un rendement annuel de 11,65 %. En plus des bureaux de Prague et de Bratislava, c’est aussi le premier bâtiment en Pologne depuis l’année dernière.

« Green Point est un immeuble de bureaux architecturalement réussi dans le quartier rentable de Prague avec un potentiel de développement important. Nous voulions diversifier notre portefeuille et renforcer la représentation des actifs de Prague dans le fonds. L’achat de cette propriété était logique pour nous, répondait à nos exigences et complète parfaitement les actifs existants de nos compartiments bureaux. » a déclaré Marek Herold, président du conseil d’administration du fonds immobilier Wood & Company. Selon Herold, Smíchov à Prague est un centre de bureaux traditionnel, et les développements actuels à cet endroit le remettent au premier plan.

Le bâtiment de huit étages de l’atelier de bureaux AHK architekti offre 7,5 mille mètres carrés d’espace de bureau à louer et trois autres sous-sols avec aires de stationnement. Green Point est situé juste en dessous de la sortie de Městské okruh entre le tunnel de Strahovská et le tunnel de Mrázovka et est également flanqué de la route de Plzeňská. Parallèlement, plusieurs lignes de tramway et une station de métro sont à proximité, tandis que l’ensemble du site connaît un important développement. Smíchov obtiendra une nouvelle gare, un nouveau quartier en construction ou le projet de quatre milliards de Lihovar.

« Actuellement, environ 50 % de la superficie du bâtiment loué est occupée et des contrats avec d’autres locataires sont en attente de signature. Nous pensons pouvoir occuper entièrement le bâtiment dans les mois à venir. Les principaux locataires sont des entreprises des secteurs de la logistique, de la production d’engrais, de l’informatique et des jeux. ajoute Herold, qui pense que l’immobilier de bureau fait partie des opportunités d’investissement stables avec des rendements attractifs, ce qui a également été évoqué dans notre interview par le vice-président du conseil d’administration du fonds immobilier Woodů Jiří Hrbáček.

Au total, le fonds immobilier Wood & Company dispose de plus de 340 000 mètres carrés d’espace locatif dans le segment de l’immobilier commercial. Suite à l’acquisition de l’immeuble Green Point, le portefeuille total de sous-fonds immobiliers de Wood & Company – bureaux et commerces – se compose de sept immeubles à Bratislava, cinq immeubles à Prague et un à Varsovie. Dans la catégorie des immeubles de bureaux, par exemple, Aupark Tower de Bratislava ou Hadovka Office Park de Prague et The Greenline.