Les incendies en Allemagne de l’Est se propagent rapidement

Les vastes incendies de forêt dans le Land allemand de Brandebourg se sont propagés de dix à environ 850 hectares en une journée. La situation reste également extrêmement critique en Saxe, où les incendies de forêt se propagent dans le parc national suisse de Saxe, près de la frontière avec la République tchèque. Le feu était incontrôlable même dans l’après-midi. Sept pompiers ont été blessés lors de l’intervention dans le Brandebourg, dont quatre ont été hospitalisés pour inhalation de fumée.

L’incendie a commencé à se propager dans le Brandebourg lundi, le même jour, environ 600 habitants du quartier Elbe-Halštrov (Elbe-Elster) ont dû quitter leur domicile. Selon les pompiers, l’évacuation d’autres villes n’était finalement pas nécessaire, au contraire, à certains endroits, les gens ont pu regagner leur domicile. Aucun civil n’a été blessé.

L’incendie a touché l’élevage porcin. Les animaux n’ont pas pu être emmenés à temps et un grand nombre d’entre eux sont morts sur place. La nuit, le feu a également atteint l’ancien aéroport, où se trouvent plusieurs halls.

Environ 450 pompiers ont éteint l’incendie, assistés de deux hélicoptères militaires de lutte contre les incendies d’une capacité de 5 000 litres, qui ont récupéré l’eau du lac Kiebitz. Les autorités ont déclaré une interdiction de nager dans le lac. Trois autres hélicoptères sont attendus, et un hélicoptère de la police est également sur place pour évaluer la situation.

Selon les estimations des pompiers, la lutte contre l’incendie va durer encore quelques jours. Des pluies légères ont été signalées dans la région mardi, mais il n’était pas clair si elles tomberaient directement sur le feu. Selon les météorologues, on peut s’attendre à des rafales de vent allant jusqu’à 60 kilomètres par heure, ce qui pourrait aggraver l’incendie.

Selon le ministère de l’Environnement du Brandebourg, la cause de 90 % de tous les incendies de forêt est l’activité humaine. Les forêts du Brandebourg couvrent une superficie d’environ 1,1 million d’hectares et pratiquement tout l’État a désormais le cinquième taux de risque d’incendie le plus élevé.

Depuis le parc national d’eský výcarsko, où les incendies continuent de brûler, les incendies s’étaient déjà propagés lundi à la Suisse saxonne du côté allemand de la frontière. La situation s’est considérablement aggravée mardi, a rapporté l’agence DPA. Les autorités ont fortement exhorté les touristes à éviter cet endroit, sinon ils risquent leur santé et leur vie.

Mardi matin, 254 pompiers et unités de la police fédérale et étatique étaient sur les lieux et ils ont dû être dépêchés sur cinq sites. La veille, il était trois heures, écrivait DPA. La nuit, personne n’intervient même pour sa propre sécurité. Deux canons à eau d’une capacité de 10 000 litres chacun et deux hélicoptères se sont joints à la lutte contre l’incendie. Ils puisent l’eau des rivières Elbe et Křinice (Kirnitzsch).

La Grèce, la France et l’Italie éteignent le feu

La Grèce, la France et l’Italie sont également aux prises avec des incendies de forêt depuis plusieurs jours. Dans le nord de la Grèce, le parc national de Dadia, qui est l’un des plus importants du pays, a brûlé pour un sixième jour. 320 pompiers et militaires y sont intervenus, ainsi que des dizaines de bénévoles. L’incendie sur l’île de Lesvos est lentement maîtrisé, écrit le serveur Ekathimerini.

Les incendies de forêt à grande échelle en France ont été maîtrisés lundi, mais les pompiers luttent toujours contre de plus petites épidémies. Les habitants et les médias se concentrent désormais principalement sur l’animal blessé. Un bébé écureuil blessé est devenu la mascotte de l’un des villages touchés. L’association de chasse de Biscarrosse est allée dans la forêt et a importé de la nourriture et de l’eau pour que les animaux survivent dans le paysage dévasté, a écrit le serveur Sud Ouest.

Florence a dû suspendre temporairement les opérations de son aéroport international en raison d’un incendie de forêt qui faisait rage à l’ouest de la ville. C’est ce qu’a rapporté l’agence ANSA. Selon les autorités italiennes, le feu a commencé à se propager dans une pépinière forestière des villages de Lastra et Signa et a rapidement englouti la végétation environnante, les oliveraies, les champs et la forêt. Deux hélicoptères et dix unités de sapeurs-pompiers volontaires sont intervenus sur les lieux. D’autres sont en route.

« L’incendie menaçait plusieurs maisons et par mesure de précaution, nous poursuivons l’évacuation », a déclaré la maire de Lastra et Signa, Angela Bagni, selon le journal Firenze Post.

L’administration de l’aéroport international de Peretola, situé à la périphérie nord-ouest de Florence, a décidé de suspendre temporairement les départs et les arrivées en raison de la fumée. Le vent a transporté la fumée des incendies de forêt sur la trajectoire de descente et d’embarquement de l’avion.

Le centre de l’Italie est également aux prises avec le feu. Un incendie près du village de Saccovescio dans la région de l’Ombrie a jusqu’à présent brûlé plus de 200 hectares de forêt et de végétation et est toujours actif, selon l’ANSA.

