Dans The Witcher Saison 2 sur Netflix : avez-vous remarqué cette référence vidéoludique ? – Série d’actualités

Comme la série de jeux vidéo, la série Netflix « The Witcher » est basée sur les livres d’Andrzej Sapkowski, mais se démarque de « The Witcher 3 » and Co. Il y a cependant des œufs de Pâques dans la saison 2 auxquels le jeu fait référence :

Le créateur de « The Witcher » Andrzej Sapkowski a écrit six romans et 15 nouvelles (publiées en Allemagne dans deux anthologies), mais le sorceleur Geralt von Rivia, les autres personnages et le continent sans nom dans lequel ils vivent, ont acquis une plus grande renommée grâce à la jeu vidéo « The Witcher, The Witcher 2 : Assassins of Kings et The Witcher 3 : Wild Hunt.

Cependant, le jeu lui-même n’est qu’une adaptation ou une continuation des livres de Sapkwoski – et les responsables de la série Netflix « The Witcher » ont très vite expliqué que leur adaptation devait être autonome et qu’ils voulaient consciemment s’en distancier. Jeu. pourtant Il existe plusieurs références importantes aux jeux vidéo dans The Witcher saison 2 :

Vous connaissez l’amulette ?

Un tel œuf de Pâques est suspendu à un arbre dans la grande salle de Kaer Morhen à la fin du deuxième épisode : L’une des nombreuses amulettes de loup sur l’arbre ressemble exactement à l’amulette portée par le jeu vidéo Geralt :



Netflix C’est ce que portait l’amulette de loup que Geralt portait dans le jeu vidéo « The Witcher ».



Dans la série, tous les sorciers de l’école des loups ne portent pas exactement les mêmes motifs d’amulettes, comme le montre à nouveau cette courte scène. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich a également confirmé dans une interview avec FILMSTARTS qu’il s’agit d’un trope délibérément placé.

Nous avons également longuement discuté avec lui d’une autre référence de jeu vidéo flashy dans la saison 2 : La série Vesemir ressemble beaucoup à son homologue dans The Witcher 3, avec ses épaulettes emblématiques, sa moustache de motard et ses cheveux lissés jusqu’aux épaules.



Projet CD // Netflix/Jay Maidment Lien : Vesemir dans « The Witcher 3 : Wild Hunt », rechts : Vesemir (Kim Bodnia) dans « The Witcher »



Schmidt Hissrich nous l’a expliqué : « Beaucoup de nos acteurs [sind] grand fan de jeux vidéo. Donc leur idée d’un personnage vient du jeu, peu importe ce que j’écris ou ce qu’on leur met. Et me battre juste pour me démarquer me semble mal.

Selon l’animateur, les fans de « The Witcher » dans le casting incluent également l’acteur Vesemir Kim Bodnia. « Il porte donc une certaine idée de qui est Vesemir de sa famille », a déclaré Schmidt Hissrich. « Nos jeux et séries partagent le même modèle de livre. Parfois, l’interprétation peut être très différente […]. Mais Vesemir est expliqué en détail, comment il s’habille, ce qu’il fait à Kaer Morhen, etc.

Enfin, dans l’épisode 8, il y a une autre référence vidéoludique : quand Yennefer (Anya Chalotra) essaie de faire une potion pour aider Ciri, elle veut aussi quelque chose qui s’appelle Gold Oriole (Original : Loriot d’or) mélanger. Les fans de jeux vidéo connaissent les Orioles comme une potion de sorcière qui combat le poison.

