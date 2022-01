Émissions en direct et informations télévisées

La prochaine étape que l’équipe nationale masculine de football des États-Unis espère pour une campagne de qualification réussie pour la Coupe du monde 2022 est un match à l’extérieur contre le Canada.

C’est aussi la bataille des deux meilleures équipes du classement de la Coupe du monde de la Concacaf. Le Canada est le meneur surprise avec 19 points en neuf matchs; L’USMNT a un point de retard sur la deuxième place et un point d’avance sur la troisième place du Mexique.

Le match de dimanche au Canada est le deuxième des trois matches de l’avant-dernier tour des éliminatoires de la Concacaf pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se déroulera du 1er au 3 novembre. 21-Dec 18. Jeudi, l’USMNT a battu El Salvador 1-0 à Colon, Ohio. Antonee Robinson a marqué le vainqueur à la 52e minute alors que l’USMNT restait sur la bonne voie pour la qualification pour la Coupe du monde. Mercredi, les États-Unis accueilleront le Honduras à St. Pablo, Minnesota.

Les finales de qualification pour la Coupe du monde commencent le 24 mars, lorsque le Mexique accueille l’USMNT. Les États-Unis accueilleront le Panama à Orlando, en Floride, le 27 mars, puis termineront les qualifications au Costa Rica le 30 mars.

Les trois meilleures équipes se qualifient pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, tandis que les équipes classées quatrième doivent s’affronter dans des éliminatoires intercontinentales automatiques.

Voici tout ce que vous devez savoir pour le match de dimanche :

Quand ont lieu les éliminatoires de la Coupe du monde USMNT-Canada ?

Initialement prévu pour 15 h HE le dimanche 30 janvier au Tim Hortons Field, également connu sous le nom de « The Donut Box », à Hamilton, en Ontario, qui abrite le Forge FC de la Premiership canadienne et les Hamilton Tiger-Cats de la LCF.

Comment puis-je regarder le match USMNT contre les qualifications pour la Coupe du monde. Canada?

Le plus important + diffusera le jeu. Des émissions en espagnol sont disponibles sur Telemundo et Universo. Ce jeu est également disponible sur fuboTV.

Quels joueurs figurent sur les listes USMNT et Canada?

Liste USMNT

Gardiens (4) : Sean Johnson (New York City FC), Gabriel Slonina (Chicago Fire FC), Zack Steffen (Manchester City/Angleterre), Matt Turner (New England Revolution)

Défenseurs (9) : Reggie Cannon (Boavista/Portugal), Sergiño Dest (Barcelone/Espagne), Brooks Lennon (Atlanta United), Mark McKenzie (Genk/Belgique), Chris Richards (Hoffenheim/Allemagne), Antonee Robinson (Fulham/Angleterre), Miles Robinson ( Atlanta United), DeAndre Yedlin (pas de contrat), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Milieu de terrain (7) : Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (RB Leipzig/Allemagne), Luca de la Torre (Heracles/Hollande), Sebastian Lletget (New England Revolution), Weston McKennie (Juventus/Italie), Yunus Musah (Valence/Espagne), Cristian Sondeurs de Seattle

Avant (8): Brenden Aaronson (Red Bull Salzbourg/Autriche), Paul Arriola (FC Dallas), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Ricardo Pepi (Augsbourg/Allemagne), Christian Pulisic (Chelsea/Angleterre), Tim Weah ( Lille/France), Gyasi Zardes (Columbus Crew)

s’inscrire au canada

Gardien (3) : Milan Borjan (Etoile Rouge Belgrade/Serbie), Maxime Crepeau (LAFC/USA), Jayson Leutwiler (Oldham Athletic/Angleterre)

Défenseurs (9) : Samuel Adekugbe (Hatayspor FC/Turquie), Derek Cornelius (Panetolikos FC/Grèce), Cristián Gutierrez (Vancouver Whitecaps FC), Doneil Henry (Sin equipo), Alistair Johnston (CF Montréal), Scott Kennedy (SSV Jahn Regensburg//Richie) Laryea (Nottingham Forest FC/Angleterre), Kamal Miller (CF Montréal), Steven Vitória (Moreirense FC/Portugal)

Milieu de terrain (6) : Stephen Eustáquio (Porto/Portugal), Liam Fraser (KMSK Deinze/Belgique), Atiba Hutchinson (Besiktas JK/Turquie), Mark-Anthony Kaye (Colorado Rapids/USA), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montreal)

Avant (7) : Tayon Buchanan (Club Brugge KV/Belgique), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps FC), Jonathan David (Lille OSC/France), David Junior Hoilett (Reading FC/Angleterre), Cyle Larin (Besiktas JK/Turquie), Liam Millar (FC Bâle/Suisse), Iké Ugbo (KRC Genk/Belgique)