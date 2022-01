Les finalistes polonais de l’édition européenne du concours FedEx Small Business Grant recevront 10 000 EUR

© Fourni par Bezprawnik

Subventions FedEx pour les petites entreprises





Nous connaissons les gagnants de l’édition européenne du concours FedEx Small Business Grant. La startup danoise byACRE a battu les quatorze finalistes restants pour remporter le grand prix de 50 000 euros et une séance photo professionnelle. Le lauréat du prix du public polonais sera la société Kenhuru, qui produit des foulards de luxe pour enfants, qui recevra 10 000 euros.

Le principal gagnant de la FedEx Small Business Grant est le fabricant danois de marchettes pour bébés, byACRE

Le concours FedEx Small Business Grant organisé par FedEx Corp est terminé. Nous parlons de l’une des entreprises les plus importantes et les plus reconnues au monde. FedEx fournit des services dans les domaines du transport, de la logistique, commerce électronique et affaires. Le concours lui-même vise à accompagner les entreprises employant jusqu’à 50 salariés dans la réalisation de leurs ambitions de développement.

La première FedEx Small Business Grant a eu lieu aux États-Unis en 2012. La première édition européenne a eu lieu en 2016. A cette époque, des représentants de 3 pays ont participé à l’événement. Aujourd’hui, c’est une compétition paneuropéenne. La cagnotte totale est de près de 250 000 euros. FedEx soutiendra 19 entreprises de 16 pays européens.

Le grand prix de 50 000 euros est allé au finaliste danois, startup byACRE. Ce faisant, il a battu les 14 autres finalistes, sélectionnés parmi les 2 100 candidatures du concours. L’entreprise est spécialisée dans la conception et la production de solutions de mobilité. Elle fabrique des marchettes pour bébés qui permettent aux gens du monde entier d’améliorer leur qualité de vie.

L’entreprise a été reconnue par le jury comme l’entreprise avec le plus grand potentiel et esprit d’innovation. Les juges ont été captivés par la vision claire du développement et des produits pionniers que cette société a présentés. Lors de la création du déambulateur, byACRE s’est concentré sur sa fonctionnalité et ses aspects esthétiques.

En plus du grand prix, trois prix spéciaux du jury ont également été décernés dans le cadre du concours FedEx Small Business Grant

Il y a aussi trois prix du jury dans trois catégories distinctes, chacune d’une valeur de 15 000 euros. La société MOYU, basée à Amsterdam, est reconnue comme un Master en développement durable. Cette entreprise crée des produits d’écriture dans le respect de l’environnement. Un excellent exemple de cela est leur bloc-notes de production, qui est réutilisable. Vous pouvez supprimer et réécrire vos notes jusqu’à 500 fois. Fait intéressant, MOYU a planté un arbre pour chaque carnet vendu.

eKoure Espagne a gagné dans la catégorie Qualité numérique. C’est une entreprise de dispositifs médicaux intelligents qui se distingue par son intégration numérique claire. Ses activités se concentrent sur des solutions qui soutiennent le diagnostic précoce des maladies en utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse des données. Entre autres choses, la société a développé le premier stéthoscope numérique sans fil. Un tel appareil peut être connecté à une tablette ou un smartphone. Les produits EKoure permettent un diagnostic précoce jusqu’à deux ans plus tôt que les méthodes actuellement utilisées.

Le jury a reconnu la société tchèque Apis Innovation en tant que Master of Innovation. Il a présenté le problème d’une maladie brûlante qui affecte les abeilles, appelée varroase. Elle est causée par des espèces d’acariens Destructeur de varroas, mange des larves et des abeilles adultes. Apis Innovation a produit une ruche appelée Thermosolar Hive qui combat les parasites. Important : d’une manière qui ne nécessite pas l’utilisation de produits chimiques ayant un impact négatif sur la qualité et la valeur sanitaire du miel obtenu.

Le gagnant du concours de Pologne est la société Kenhuru d’Otwock, qui produit des écharpes et des porte-bébés de haute qualité.

Helena Jansson, FedEx Express SVP Finance International et l’un des membres du jury Small Business Grant a commenté les grands gagnants.

En cette période incertaine, où les petites entreprises ont plus que jamais besoin de soutien, nous sommes ravis de pouvoir honorer et reconnaître les gagnants du concours de cette année qui représentent ce segment de l’entreprise. La sélection des gagnants est très difficile compte tenu de la grande qualité des candidatures. Les quatre premiers lauréats ont fait preuve d’une ambition et d’une innovation extraordinaires. Nous sommes ravis de pouvoir les aider à écrire le prochain chapitre de leur histoire, non seulement en 2022, mais dans les années à venir.

FedEx a également fait don de 10 000 € à chacune des 15 petites entreprises qui ont remporté le prix du public local dans leur pays. Dans le cas de la Pologne, nous parlons de la société Kenhuru d’Otwock, qui produit principalement des écharpes de luxe pour les vêtements de bébé et des porte-bébés. Le tissu est tissé localement, en Pologne, à partir de fils importés de France, d’Italie et du Japon. Kenhuru a également annoncé que l’offre de l’entreprise comprendra bientôt des foulards en éco-coton. Les offres de l’entreprise se distinguent non seulement par leur caractère unique et leur qualité de fabrication, mais également par un design géométrique moderne.

Entrée créée en collaboration avec FedEx