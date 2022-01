Le Premier ministre démissionnaire Andrej Babi (YES) a salué la priorité de la France pour la prochaine présidence du Conseil de l’UE dans le renforcement de la capacité de l’UE à défendre ses propres frontières extérieures. Il a déclaré aux journalistes aujourd’hui avant de partir pour la rencontre du Premier ministre Visegrad Four (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie) avec le président français Emmanuel Macron à Budapest. Lors de la réunion, il a voulu parler principalement d’énergie. Elle a envoyé aujourd’hui une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelant à une solution aux quotas d’émissions.

Le chef de l’Elysée, Macron, a déclaré jeudi que le renforcement de la souveraineté de l’UE, et en particulier de ses frontières, serait une priorité absolue pour la France sous sa présidence. Cela se produira au cours du premier semestre de l’année prochaine. « Je suis très heureux que l’Europe soit en premier lieu capable de gérer et de protéger ses frontières. Nous allons enfin discuter de Schengen, et je le demande depuis un certain temps. Nous devons avoir une stratégie Schengen claire », a déclaré Babi, qui est un partisan de longue date de l’intégration d’autres pays dans l’espace Schengen.

Selon Babi, l’augmentation du prix du quota d’émission a un impact sur les prix de l’énergie de 20 à 30 %. Selon un économiste de Nathanaël Pétra Barton le prix des quotas peut représenter environ un cinquième du prix total de l’électricité, mais en réalité il sera beaucoup plus faible en raison des différents tarifs et contrats. Ce matin, Babiš Von der Leyen a envoyé une lettre à ce sujet.

Le prix des quotas d’émission dans l’Union européenne a atteint mercredi dernier un record de plus de 90 euros (environ 2 290 couronnes) par tonne de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère. Depuis début novembre, le prix des prestations a augmenté d’environ 50 %. L’augmentation du prix du quota d’émission est due à la hausse des prix du gaz qui rend plus économique l’utilisation du charbon pour les sociétés de production d’électricité.

Babi a également répondu à un document de la Commission européenne, dans lequel un total d’États membres de l’UE s’engageaient à accepter 40 000 Afghans qui étaient en danger dans leur patrie après que le mouvement islamiste radical des talibans a pris le pouvoir en août.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Bien sûr, nous ne nous sommes pas impliqués. Nous avons sauvé les gens qui nous ont aidés, les employés de nos ambassades, mais nous n’accepterons certainement pas plus de migrants, car nous pensons simplement qu’il est nécessaire de résoudre leurs problèmes chez eux », a-t-il ajouté.

Pig espère également que la réunion d’aujourd’hui sera conçue par le Premier ministre Pétra Falia (ODS) avec le président Milos Zeman cela permettra également au nouveau Premier ministre de représenter la République tchèque lors du sommet européen de cette semaine. Si le gouvernement est nommé le vendredi 17 décembre, qui est en discussion comme date possible, Babi ira quand même à Bruxelles.